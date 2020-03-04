Кто-то останется без праздника. 45 тысяч опасных роз не пустили в Алтайский край

45 тысяч небезопасных срезов роз не пропустили в Алтайский край из Казахстана с 28 февраля по 3 марта, сообщили amic.ru в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что также пресечено поступление 20 тонн моркови и 4,8 тонны томатов. У них были недействительные фитосанитарные сертификаты, в которых указаны вымышленные адреса получателей продукции и мест выгрузки грузов.

Кроме того, в регион не удалось ввезти 20 тонн белокочанной капусты. Специалисты Россельхознадзора выявили у поставщика серьезные нарушения.

Продукция не имела маркировки с информацией о наименовании, стране, месте и участке производства, а также экспортере.

Отсутствие данной информации не позволяет идентифицировать ввозимую продукцию и установить место ее происхождения. Ввозимый либо перемещаемый без указанной маркировки и неупакованный семенной и посадочный материал к ввозу на таможенную территорию союза или перемещению по таможенной территории союза не допускается.

Продукцию вернули отправителю в Казахстан, а виновных лиц привлекли к административной ответственности.