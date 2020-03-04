Подальше от Китая. Ученые зафиксировали смещение Горного Алтая

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН оценили движение земной коры Горного Алтая, сообщает портал "Новости сибирской науки".

На протяжении 20 лет исследователи сопоставляли данные, полученные с помощью GPS‐наблюдений. Проанализировав результаты, они пришли к выводу, что современная скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая составляет 1,19 мм в год.

Направление движения – 30 градусов к северо-западу. Правда, скорость перемещения снижается.

На основании полученных сведений ученые сделали прогноз сейсмической активности в регионе. Он благоприятный.

Величина скорости в два раза меньше той, что наблюдалась для западной части Горного Алтая перед печально известным Чуйским землетрясением 2003 года. Это дает основания для утверждений, что землетрясений подобной мощности в ближайшее время в регионе не ожидаются.

Напомним, Чуйское землетрясение случилось 27 сентября 2003 года в 18:30 по местному времени. Первый подземный толчок был магнитудой 7,3. Эпицентр располагался на восточном склоне Северо-Чуйского хребта, рядом с селами Кызыл-Таш и Курай. В результате землетрясения никто не погиб, но разрушений оно принесло много. До этого времени Алтай считался относительно спокойной территорией. И даже для специалистов такое сильное землетрясение было неожиданностью. Тем более для людей, которые ранее с таким явлением никогда не сталкивались.