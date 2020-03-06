Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула

Один из крупнейших перевозчиков Барнаула – "АГАС-Транс" – отстоял право обслуживать автобусные маршруты № 33, 77 и 121. Такое решение вынес арбитражный суд Алтайского края в связи с выявленными многочисленными нарушениями при проведении пяти конкурсов на осуществление пассажироперевозок, проходивших в 2019 году.

Что решил суд?

Как следует из данных на сайте суда, разбирательства длились больше года. В суде было доказано, что во всех конкурсах победа "Транс-Лайна" (еще один претендент на работу по этим маршрутам) была незаконна.

Как постановил суд, действия сотрудников администрации Барнаула были неправомерными. Установлено, что осмотр транспортных средств, указанных ООО "Транс-Лайн" в заявке, фактически не производился. Свидетели подтвердили, что сотрудник мэрии, который якобы проводил осмотр техники, в это время находился в Новоалтайске.

Кроме того, суд вынес частное определение – рассмотреть на совете по противодействию коррупции администрации Барнаула вопрос о действиях секретаря конкурсной комиссии. Было доказано, что автобусы "Транс-Лайна" фактически не осматривались и не фотографировались. Так как в момент проведения конкурса у компании отсутствовали свои транспортные средства.

В ходе процесса суд вынес решение о наложении штрафа на главу комитета по транспорту Антона Шеломенцева за неявку на предыдущее заседание. Но после принятия его письменных объяснений штраф был отменен.

Из-за чего перевозчик судился с мэрией?

Всего за последние полтора года было проведено два конкурса на осуществление перевозок сроком на пять лет и три конкурса на более короткие промежутки времени. К законности проведения каждого из них у судьи возникли серьезные вопросы.

Согласно инструкции, к обеим компаниям выезжали представители администрации Барнаула, которые исследовали технику, проверяли укомплектованность штата водителей. В итоге из-за задолженности в 26 копеек у "АГАС-Транса" отобрали лицензию, а обслуживать три маршрута стала неизвестная компания "Транс-Лайн" из Бийска. У перевозчика не хватало техники, и ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута № 55, что привело к проблемам в наукограде.

"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале прошлого года управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировало результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну".

22 марта 2019 года мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на время, пока идут судебные разбирательства.

В этот же день комиссия проверила автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых балла победу одержал "Транс-Лайн". Но дела у компании в Барнауле не пошли: не хватало ни техники, ни водителей. Уже через несколько месяцев фирма приостановила свою деятельность, а на маршрут снова вышли автобусы "АГАС-Транса".

Что будет с маршрутами?

С 1 июля 2019 года маршруты № 33, 77 и 121 в городе временно вновь обслуживает "АГАС-Транс", который и подал в суд на мэрию. Однако уже скоро будет проведен новый конкурс, по результатам которого перевозчик получит право работать на маршрутах в течение пяти лет.

Как рассказали amic.ru в "АГАС-трансе", из-за долгого простоя после отзыва лицензии они потеряли водителей, которые перешли на другую работу. Компания осуществляет пассажироперевозки уже более 10 лет и предоставляет официальное трудоустройство и полный соцпакет.

Мы направили официальный запрос в комитет по транспорту мэрии Барнаула. В пресс-службе администрации города пообещали предоставить комментарий по ситуации с решением суда в ближайшее время.