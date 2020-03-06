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Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
"АГАС-Транс" проиграл несколько конкурсов из-за серьезных нарушений со стороны мэрии

Один из крупнейших перевозчиков Барнаула – "АГАС-Транс" – отстоял право обслуживать автобусные маршруты № 33, 77 и 121. Такое решение вынес арбитражный суд Алтайского края в связи с выявленными многочисленными нарушениями при проведении пяти конкурсов на осуществление пассажироперевозок, проходивших в 2019 году.

Что решил суд?

Как следует из данных на сайте суда, разбирательства длились больше года. В суде было доказано, что во всех конкурсах победа "Транс-Лайна" (еще один претендент на работу по этим маршрутам) была незаконна.

Как постановил суд, действия сотрудников администрации Барнаула были неправомерными. Установлено, что осмотр транспортных средств, указанных ООО "Транс-Лайн" в заявке, фактически не производился. Свидетели подтвердили, что сотрудник мэрии, который якобы проводил осмотр техники, в это время находился в Новоалтайске.

Кроме того, суд вынес частное определение – рассмотреть на совете по противодействию коррупции администрации Барнаула вопрос о действиях секретаря конкурсной комиссии. Было доказано, что автобусы "Транс-Лайна" фактически не осматривались и не фотографировались. Так как в момент проведения конкурса у компании отсутствовали свои транспортные средства.

В ходе процесса суд вынес решение о наложении штрафа на главу комитета по транспорту Антона Шеломенцева за неявку на предыдущее заседание. Но после принятия его письменных объяснений штраф был отменен.

Из-за чего перевозчик судился с мэрией?

Всего за последние полтора года было проведено два конкурса на осуществление перевозок сроком на пять лет и три конкурса на более короткие промежутки времени. К законности проведения каждого из них у судьи возникли серьезные вопросы.

Согласно инструкции, к обеим компаниям выезжали представители администрации Барнаула, которые исследовали технику, проверяли укомплектованность штата водителей. В итоге из-за задолженности в 26 копеек у "АГАС-Транса" отобрали лицензию, а обслуживать три маршрута стала неизвестная компания "Транс-Лайн" из Бийска. У перевозчика не хватало техники, и ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута № 55, что привело к проблемам в наукограде.

"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале прошлого года управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировало результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну".

22 марта 2019 года мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на время, пока идут судебные разбирательства.

В этот же день комиссия проверила автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых балла победу одержал "Транс-Лайн". Но дела у компании в Барнауле не пошли: не хватало ни техники, ни водителей. Уже через несколько месяцев фирма приостановила свою деятельность, а на маршрут снова вышли автобусы "АГАС-Транса".

Что будет с маршрутами?

С 1 июля 2019 года маршруты № 33, 77 и 121 в городе временно вновь обслуживает "АГАС-Транс", который и подал в суд на мэрию. Однако уже скоро будет проведен новый конкурс, по результатам которого перевозчик получит право работать на маршрутах в течение пяти лет.

Как рассказали amic.ru в "АГАС-трансе", из-за долгого простоя после отзыва лицензии они потеряли водителей, которые перешли на другую работу. Компания осуществляет пассажироперевозки уже более 10 лет и предоставляет официальное трудоустройство и полный соцпакет.

Мы направили официальный запрос в комитет по транспорту мэрии Барнаула. В пресс-службе администрации города пообещали предоставить комментарий по ситуации с решением суда в ближайшее время.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.03.2020 08:26
Filin

Не знаю , как 77 и 121, но 33 до середины 2018 ходил как попало, утром приходилось по полчаса ждать и ехать на 55 с пересадками. Кто там был перевозчиком, не скажу, но факт остается фактом

6.03.2020 08:30
- гость -

График исполняет только 50

6.03.2020 08:42
Владимир

Да давно посадить надо этих молодых врачей из администрации как показывают по телевизору разодеты как павлины а ума нет зато ОТЦЫ крутые были вот и пиляют государственные денеги под контролем ОТЦОВ

6.03.2020 08:44
гость

кто штраф и неустойку платить будет за неправильно принятое решение

6.03.2020 08:44
- гость -


6.03.2020 08:42
Владимир


Химочка или Шеломенцев врачи по образованию?

6.03.2020 09:06
гость

Вот на 57 маршруте один из лучших перевозчиков.

6.03.2020 09:16
гость

маршруты № 33, 77 и 121

Это наверное хорошие доходы приносит, по 25 рублей с человека, а людей много

6.03.2020 09:24
111

Шеломенцев, если порядочный, то должен по собственному уйти после такого.
Если нет, то Франк его должен отправить по статье.

6.03.2020 09:24
гость

Насчёт доходов, федеральный бюджет хорошо оплачивает провоз граждан которым установлены льготы. А как с этим справляется городской бюджет не совсем понятно.

6.03.2020 09:27
- гость -

Самое днище, это 20-й маршрут, вечно дикая вонь саляры в сочетании с жарой в +30С, при том, что пассажиры едут в зимней одежде. Не поездка, а испытание получается! Как вообще проверяют этот транспорт? есть колёса - значит можно на маршрут? Еще жалуются, что 25р им мало, за такой транспорт 10р жалко, а там, где курит водитель, я бы вообще не платил!

6.03.2020 09:28
- гость -

6.03.2020 08:44
- гость -

6.03.2020 08:42
Владимир


Химочка или Шеломенцев врачи по образованию?


буквы то переставьте

6.03.2020 09:30
- гость -

33 норм ходит, всегда можно уехать,да и автобусы более-менее свежие - не помойки как некоторые. Только садисты задолбают скоро со своими рюкзаками и вёдрами!

6.03.2020 09:34
Маша

33 всегда чистые автобусы у АГАС ,просто остальные маршруты не знаю,нам с Сибирской Долины больше уехать не на чем и когда работал Транс-Лайн это было ужас

6.03.2020 09:41
пассажир

Франк, Шеломенцав, Щюкин- одна шайка лейка. Им хот с...ы в глаза, все божья роса...

6.03.2020 09:53
Денис

Живу в Сибирской долине. Никогда не возникало вопросов во время поездки к 33 марштуру.

6.03.2020 09:59
1

У Франка все так ... через одно место и с признаками коррупции ...

6.03.2020 10:24
Павел

Уже больше 5 лет живу в октябрьском, 121 маршрут всегда устраивал, водители как свои у агаса уже, рад что агас остался

6.03.2020 10:26
- гость -

6.03.2020 09:59
1 Прямо вот ляпнул так ляпнул, у бабок с подъездов слухов набрался и давай их разносить громогласно, ибо фактов то у вас товарищ нет. Вот такие элементы и подрывают доверие

6.03.2020 10:28
месный

6.03.2020 09:27
- гость -

Днище - это 21й маршрут, проедься, попробуй...

6.03.2020 10:30
- гость -

Мясной, а ты что, вернулся уже из под пальм?

6.03.2020 10:35
- гость -

09:27, спасибо) мне 20-к хватает, уже стал записывать днищенские автобусы, например 750-й, если попал в него, лучше сразу выходи, не оплачивая.

6.03.2020 10:46
- гость -

6.03.2020 10:30
- гость -
Да он никуда и не уезжал. На площадке соседи выставили пальму, вот он возле нее глядя в окно и попивая местное пиво залитое в бутылку благородного напитка рассуждает с видом эксперта о насущных проблемах. А когда напитки заканчиваются, он звонит аборигену. Тот осуществляет доставку периодически пробираясь через сугробы нашего города, от чего неплохо знает дорожную обстановку, и когда месный уходит в туалет он вставляет свои 5 копеек.

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