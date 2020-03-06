Остановка по требованию: как крупный перевозчик выиграл суд у мэрии Барнаула

Один из крупнейших перевозчиков Барнаула – "АГАС-Транс" – отстоял право обслуживать автобусные маршруты № 33, 77 и 121. Такое решение вынес арбитражный суд Алтайского края в связи с выявленными многочисленными нарушениями при проведении пяти конкурсов на осуществление пассажироперевозок, проходивших в 2019 году.
Что решил суд?
Как следует из данных на сайте суда, разбирательства длились больше года. В суде было доказано, что во всех конкурсах победа "Транс-Лайна" (еще один претендент на работу по этим маршрутам) была незаконна.
Как постановил суд, действия сотрудников администрации Барнаула были неправомерными. Установлено, что осмотр транспортных средств, указанных ООО "Транс-Лайн" в заявке, фактически не производился. Свидетели подтвердили, что сотрудник мэрии, который якобы проводил осмотр техники, в это время находился в Новоалтайске.
Кроме того, суд вынес частное определение – рассмотреть на совете по противодействию коррупции администрации Барнаула вопрос о действиях секретаря конкурсной комиссии. Было доказано, что автобусы "Транс-Лайна" фактически не осматривались и не фотографировались. Так как в момент проведения конкурса у компании отсутствовали свои транспортные средства.
В ходе процесса суд вынес решение о наложении штрафа на главу комитета по транспорту Антона Шеломенцева за неявку на предыдущее заседание. Но после принятия его письменных объяснений штраф был отменен.
Из-за чего перевозчик судился с мэрией?
Всего за последние полтора года было проведено два конкурса на осуществление перевозок сроком на пять лет и три конкурса на более короткие промежутки времени. К законности проведения каждого из них у судьи возникли серьезные вопросы.
Согласно инструкции, к обеим компаниям выезжали представители администрации Барнаула, которые исследовали технику, проверяли укомплектованность штата водителей. В итоге из-за задолженности в 26 копеек у "АГАС-Транса" отобрали лицензию, а обслуживать три маршрута стала неизвестная компания "Транс-Лайн" из Бийска. У перевозчика не хватало техники, и ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута № 55, что привело к проблемам в наукограде.
"АГАС-Транс" оспаривал это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале прошлого года управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировало результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну".
22 марта 2019 года мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на время, пока идут судебные разбирательства.
В этот же день комиссия проверила автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых балла победу одержал "Транс-Лайн". Но дела у компании в Барнауле не пошли: не хватало ни техники, ни водителей. Уже через несколько месяцев фирма приостановила свою деятельность, а на маршрут снова вышли автобусы "АГАС-Транса".
Что будет с маршрутами?
С 1 июля 2019 года маршруты № 33, 77 и 121 в городе временно вновь обслуживает "АГАС-Транс", который и подал в суд на мэрию. Однако уже скоро будет проведен новый конкурс, по результатам которого перевозчик получит право работать на маршрутах в течение пяти лет.
Как рассказали amic.ru в "АГАС-трансе", из-за долгого простоя после отзыва лицензии они потеряли водителей, которые перешли на другую работу. Компания осуществляет пассажироперевозки уже более 10 лет и предоставляет официальное трудоустройство и полный соцпакет.
Мы направили официальный запрос в комитет по транспорту мэрии Барнаула. В пресс-службе администрации города пообещали предоставить комментарий по ситуации с решением суда в ближайшее время.
Комментарии
Не знаю , как 77 и 121, но 33 до середины 2018 ходил как попало, утром приходилось по полчаса ждать и ехать на 55 с пересадками. Кто там был перевозчиком, не скажу, но факт остается фактом
График исполняет только 50
Да давно посадить надо этих молодых врачей из администрации как показывают по телевизору разодеты как павлины а ума нет зато ОТЦЫ крутые были вот и пиляют государственные денеги под контролем ОТЦОВ
кто штраф и неустойку платить будет за неправильно принятое решение
6.03.2020 08:42
Владимир
Химочка или Шеломенцев врачи по образованию?
Вот на 57 маршруте один из лучших перевозчиков.
маршруты № 33, 77 и 121
Это наверное хорошие доходы приносит, по 25 рублей с человека, а людей много
Шеломенцев, если порядочный, то должен по собственному уйти после такого.
Если нет, то Франк его должен отправить по статье.
Насчёт доходов, федеральный бюджет хорошо оплачивает провоз граждан которым установлены льготы. А как с этим справляется городской бюджет не совсем понятно.
Самое днище, это 20-й маршрут, вечно дикая вонь саляры в сочетании с жарой в +30С, при том, что пассажиры едут в зимней одежде. Не поездка, а испытание получается! Как вообще проверяют этот транспорт? есть колёса - значит можно на маршрут? Еще жалуются, что 25р им мало, за такой транспорт 10р жалко, а там, где курит водитель, я бы вообще не платил!
6.03.2020 08:44
- гость -
6.03.2020 08:42
Владимир
Химочка или Шеломенцев врачи по образованию?
буквы то переставьте
33 норм ходит, всегда можно уехать,да и автобусы более-менее свежие - не помойки как некоторые. Только садисты задолбают скоро со своими рюкзаками и вёдрами!
33 всегда чистые автобусы у АГАС ,просто остальные маршруты не знаю,нам с Сибирской Долины больше уехать не на чем и когда работал Транс-Лайн это было ужас
Франк, Шеломенцав, Щюкин- одна шайка лейка. Им хот с...ы в глаза, все божья роса...
Живу в Сибирской долине. Никогда не возникало вопросов во время поездки к 33 марштуру.
У Франка все так ... через одно место и с признаками коррупции ...
Уже больше 5 лет живу в октябрьском, 121 маршрут всегда устраивал, водители как свои у агаса уже, рад что агас остался
6.03.2020 09:59
1 Прямо вот ляпнул так ляпнул, у бабок с подъездов слухов набрался и давай их разносить громогласно, ибо фактов то у вас товарищ нет. Вот такие элементы и подрывают доверие
6.03.2020 09:27
- гость -
Днище - это 21й маршрут, проедься, попробуй...
Мясной, а ты что, вернулся уже из под пальм?
09:27, спасибо) мне 20-к хватает, уже стал записывать днищенские автобусы, например 750-й, если попал в него, лучше сразу выходи, не оплачивая.
6.03.2020 10:30
- гость -
Да он никуда и не уезжал. На площадке соседи выставили пальму, вот он возле нее глядя в окно и попивая местное пиво залитое в бутылку благородного напитка рассуждает с видом эксперта о насущных проблемах. А когда напитки заканчиваются, он звонит аборигену. Тот осуществляет доставку периодически пробираясь через сугробы нашего города, от чего неплохо знает дорожную обстановку, и когда месный уходит в туалет он вставляет свои 5 копеек.