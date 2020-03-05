От крупы до мяса. Какую помощь могут получить нуждающиеся от благотворительных фондов

Около 23 миллионов человек в России живут за чертой бедности. Многие не могут себе позволить даже самое необходимое – продукты питания. А те, кто могут обеспечить себя продуктами, но находятся в трудном финансовом положении, вынуждены убирать из рациона большинство полезной, но не дешевой пищи.

Благотворительный фонд "Облака" помогает своим подопечным продуктовыми корзинами. Собирают их благодаря спонсорам.

Кто получает помощь

В фонде "Облака" каждый месяц 30-40 семей получают продуктовую корзину. В семье одной из подопечных фонда, Евгении, трое детей. Один из них – мальчик с особенностями развития. Уход за ним занимает много времени, поэтому женщина не может выйти на работу. Для большой семьи продуктов от фонда хватает на две недели.

У подопечной Ирины двое детей, младший – мальчик с ДЦП. Ее семье полученных продуктов хватает на целый месяц.

"Конечно, приходится докупать хлеб, молоко, иногда детям сладости или йогурт. Но помощь от фонда действительно неоценима", – делится Ирина.

Как собирают благотворительную корзину

Поддержка нуждающихся продуктами питания организована во многих городах России. Этим занимается, например, всероссийский благотворительный фонд "Фонд продовольствия "Русь". Он специализируется на оказании продуктовой помощи малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и другим нуждающимся гражданам. Продовольствие поступает в фонд по договоренности с крупными производителями товаров потребления и сетями общественного питания, а также от дарителей и спонсоров. Ежемесячно от фонда получают продукты более 170 тысяч человек. В денежном эквиваленте это около миллиарда рублей в год.

В отличие от крупных всероссийских фондов, "Облакам" собирать продуктовую корзину помогают только спонсоры. Один из дарителей, пожелавший оставаться анонимным, ежемесячно привозит продукты на сумму 10 тысяч рублей. Попечитель фонда Ринат Гизатулин (компания "Алтайский купец") регулярно передает мясные наборы для супа. Компания "Успех" на протяжении года жертвует в "Облака" по нескольку мешков гороховой и перловой крупы каждый месяц. Помощь может показаться небольшой, но в фонде уверены, что даже минимальный набор продуктов обеспечивает ту "подушку безопасности", благодаря которой можно не беспокоиться, что дети подопечных лягут спать голодными.

Состав продуктовой корзины "Облаков"

В нее входит: сахар – 2 кг; рис – 2 кг; гречневая крупа – 2 кг; макароны – 1,5 кг; овсяные хлопья 1 кг; манная крупа – 1 кг; мука – 2 кг; мясная продукция (ребра, иногда купаты или колбаса).

Также иногда привозят горох, перловку, редко конфеты и сыр. Состав продуктового набора варьируется, его стоимость примерно 1000 рублей.

Фонд "Облака" благодарит всех попечителей и дарителей. Желающие принять участие в благотворительности и нуждающиеся в помощи могут обратиться в фонд за дополнительной информацией.



Благотворительный фонд "Облака"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34

Режим работы: будние дни с 10:00 до 17:00

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