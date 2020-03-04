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Неуд. Прокурор Алтайского края оценил лекарственное обеспечение льготников

, ИА "Амител"
Внимание силовиков на эту проблему обратила партия "Справедливая Россия"
Фото: liman.in.ua

Фото: liman.in.ua

Прокурор Алтайского края Александр Руднев проверил обеспечения лекарствами льготников. И назвал ситуацию неудовлетворительной. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Госдумы, лидеру реготделения "Справедливой России" Александру Терентьеву.

Депутат обратился в прокуратуру после жалоб льготников Барнаула и Зонального района на очереди в аптеках и невозможность вовремя получить препараты, некоторые из которых уже не первый месяц в дефиците.

"Принимаемые меры по организации лекарственного обеспечения льготников не являются достаточными", — сказано в ответе Александра Руднева.

Так, акционерное общество (находится в муниципальной собственности) "Аптека 306" закрыло в ноябре-декабре 2019 года два пункта: на улице Солнечная поляна, 29 и Новосибирская,1. Людям, которые раньше брали препараты в этих аптеках, пришлось идти на Геогриева, 4. Там сразу образовались очереди. Прокуратура установила и несвоевременный закуп лекарств Минздравом и сбой поставок. Например, жительница Барнаула обратилась за вилдаглиптином в июле, а получила только в сентябре.

Прокурор сообщил, что по результатам проверок представления об устранении выявленных нарушений получили министр здравоохранения края. После этого Минздрав обновил схему аптек и обещал в случае потребности людей включать новые пункты выдачи лекарств. Также нареканий со стороны надзорного ведомства получили руководители "Аптеки 306" (за ситуацию в Барнауле) и краевого унитарного предприятия "Аптеки Алтая" (за сбой выдачи лекарств в Зональном районе).

Напомним, сейчас почти все пункты АО "Аптека 306" и АО "Аптека 132" (обе сети находятся в предбанкротном состоянии) переданы "Аптекам Алтая".

Справедливороссы подняли эту тему в конце прошлого года. Тогда люди жаловались представителям партии, что не могут получить по льготе метформин, лозартан, беродуал, сальмекорт, аторвастатин, клопидогрел. Но за деньги аптеки эти лекарства спокойно продавали.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.03.2020 18:35
- гость -

Попова посадят?

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