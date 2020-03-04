Неуд. Прокурор Алтайского края оценил лекарственное обеспечение льготников

Прокурор Алтайского края Александр Руднев проверил обеспечения лекарствами льготников. И назвал ситуацию неудовлетворительной. Об этом говорится в ответе ведомства депутату Госдумы, лидеру реготделения "Справедливой России" Александру Терентьеву.
Депутат обратился в прокуратуру после жалоб льготников Барнаула и Зонального района на очереди в аптеках и невозможность вовремя получить препараты, некоторые из которых уже не первый месяц в дефиците.
"Принимаемые меры по организации лекарственного обеспечения льготников не являются достаточными", — сказано в ответе Александра Руднева.
Так, акционерное общество (находится в муниципальной собственности) "Аптека 306" закрыло в ноябре-декабре 2019 года два пункта: на улице Солнечная поляна, 29 и Новосибирская,1. Людям, которые раньше брали препараты в этих аптеках, пришлось идти на Геогриева, 4. Там сразу образовались очереди. Прокуратура установила и несвоевременный закуп лекарств Минздравом и сбой поставок. Например, жительница Барнаула обратилась за вилдаглиптином в июле, а получила только в сентябре.
Прокурор сообщил, что по результатам проверок представления об устранении выявленных нарушений получили министр здравоохранения края. После этого Минздрав обновил схему аптек и обещал в случае потребности людей включать новые пункты выдачи лекарств. Также нареканий со стороны надзорного ведомства получили руководители "Аптеки 306" (за ситуацию в Барнауле) и краевого унитарного предприятия "Аптеки Алтая" (за сбой выдачи лекарств в Зональном районе).
Напомним, сейчас почти все пункты АО "Аптека 306" и АО "Аптека 132" (обе сети находятся в предбанкротном состоянии) переданы "Аптекам Алтая".
Справедливороссы подняли эту тему в конце прошлого года. Тогда люди жаловались представителям партии, что не могут получить по льготе метформин, лозартан, беродуал, сальмекорт, аторвастатин, клопидогрел. Но за деньги аптеки эти лекарства спокойно продавали.
Комментарии
Попова посадят?