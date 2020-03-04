Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу

Протоиерей Дмитрий Смирнов выразил мнение, что девочкам не нужно образование, даже школьное. Соответствующее суждение он озвучил в эфире радио "Радонеж".

"У нас в приходе одна мама. Девочку младшую, одну из, не отдала в школу, потому что считает, что та будет ей помогать с малышом, которого она родила, – заявил священнослужитель. – Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет".

По его словам, родители могут дать лучшее воспитание, чем школа, к тому же там велико влияние сверстников, из-за которого могут испортиться отношения в семье.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни", – подчеркнул Смирнов.

Ранее протоиерей выразил обеспокоенность тем, что российские мужчины, по его словам, "не выполняют роль главы семейства" и "стали национальной катастрофой".

Так священнослужитель ответил на критику за сравнение живущих в гражданском браке женщин с "бесплатными проститутками". Он уточнил, что не желал никого оскорбить, но от своих слов не отказался, так как выпад был направлен как раз против обижающих их мужчин.

РПЦ извинилась за слова Смирнова о россиянках, уточнив, что это было "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи".