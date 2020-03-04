Число разводов в Алтайском крае утроилось за год

В январе 2020 года в Алтайском крае родились 1667 человек, а умерли – 2822. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 1155 людей (в 2019-м – на 1444).
Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 1807 человек, а скончалось – 3251. Это следует из данных о естественном движении населения, опубликованных Алтайкрайстатом.
За рассматриваемый период наметилась тенденция к увеличению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 550 (в 2019-м – 469), а бракоразводных процессов – 775 (годом ранее – 225). Таким образом, число пар, аннулировавших брак, выросло в 3,4 раза.
Как ранее писал amic.ru, почти четвертая часть жителей Алтайского края старше 16 лет никогда не состояла в официальном браке.
Комментарии
Это очень скорбно!!! Ибо не ведают, что брак это связь по любви, а не по сиюминутному желанию вставить...
Институт брака разрушен.
Идет вымирание.
Умирает в 2 раза больше чем рождается.
Плохо.
Этого не может быть, я не верю. Процент по ипотеке же снизился, должны были сразу зажениться все резко.
Наверно ещё надо снизить, на 0,5%. Да чего мелочиться, - на все 0,7%! Хоть это и нелегко будет сделать.
решил потроллить на серьезную тему?
желаю тебе вторую группу