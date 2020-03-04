Число разводов в Алтайском крае утроилось за год

В январе 2020 года в Алтайском крае родились 1667 человек, а умерли – 2822. Таким образом, смертность превысила рождаемость на 1155 людей (в 2019-м – на 1444).

Годом ранее за аналогичный период появилось на свет 1807 человек, а скончалось – 3251. Это следует из данных о естественном движении населения, опубликованных Алтайкрайстатом.

За рассматриваемый период наметилась тенденция к увеличению числа браков и разводов. Так, бракосочетаний было 550 (в 2019-м – 469), а бракоразводных процессов – 775 (годом ранее – 225). Таким образом, число пар, аннулировавших брак, выросло в 3,4 раза.

Как ранее писал amic.ru, почти четвертая часть жителей Алтайского края старше 16 лет никогда не состояла в официальном браке.