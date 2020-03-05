"Единая Россия" ищет кандидатов в Барнауле и Бийске для участия в довыборах в АКЗС

"Единая Россия" объявила о старте предварительного голосования (праймериз). Партия ищет кандидатов, которых под своими флагами отправит на довыборы двух депутатов парламента Алтайского края, а также на выборы в городах и районах региона. Решать, кто именно пойдет от партии, будут после голосования жителей 31 мая, сообщили в пресс-службе ЕР.

Документы от желающих участвовать в праймериз принимают до 5 мая. А 31 мая в крае будут открыты участки для голосования.

"Несмотря на дополнительные выборы, нам необходимо организовать открытую и конкурентную процедуру предварительного голосования в соответствии с положениями Устава партии. В день голосования мы организуем работу счетных участков таким образом, чтобы любой житель соответствующего избирательного округа мог выразить свою позицию относительно потенциального кандидата от партии и поддержать участника голосования", – прокомментировал руководитель исполкома партии Денис Голобородько на заседании президиума политсовета.

Довыборы пройдут по одномандатным избирательным округам № 26 (Октябрьский район Барнаула) и № 31 (часть Бийска) 13 сентября 2020 года. Предложить свою кандидатуру может как член партии, так и ее сторонник. И отправят на настоящие выборы только победителей праймериз.

Документы принимают до 5 мая в Барнауле: в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу ул. Ползунова, 26, 3 этаж. А также в Бийске: ул. Социалистическая, 80. Кандидат должен быть гражданином РФ, не иметь судимости и активов за границей (подробнее смотрите здесь). А еще нужно будет представить предложения по реализации послания президента.

Кроме довыборов в АКЗС, 13 сентября 2020 года в Славгороде и ЗАТО Сибирский пройдут очередные выборы депутатов Славгородского городского Собрания депутатов седьмого созыва (21 мандат) и Совета депутатов ЗАТО Сибирский (16 мандатов). С учетом сельских выборов в этот день появится 350 новых депутатов и глав.