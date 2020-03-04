Боевики попытались применить химическое оружие в Сирии

Боевики попытались устроить провокацию с применением химического оружия на востоке зоны деэскалации в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
По сведениям организации, группа террористов из 15 человек попыталась подорвать фугасные боеприпасы с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Таким образом они пытались остановить продвижение правительственных войск и обвинить их в применении химоружия.
Боевики повредили одну их емкостей и при утечке получили сильные химические отравления, из-за чего не смогли осуществить задуманное.
В ЦПВС уточнили, что располагают доказательствами инцидента. Их планируют обнародовать в ближайшее время.
Комментарии
Нашим с-400
США и Турции надо быстро перехватывать инициативу и объявлять, что это правительство Сирии отравили боевиков, а сказали, что боевики сами отравились, как одесситы сами себя сожгли. Скорее всего так и произойдет и США с Турцией нанесут удар по правительственным силам Сирии