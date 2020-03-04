ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

Перепады дневных и ночных температур увеличивают риск ДТП из-за наледи на дорогах. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

При выборе скорости рекомендуется обращать внимание на погодные условия и состояние проезжей части, чтобы можно было вовремя остановить транспортное средство. Также необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и пешеходных зон.

Ранее amic.ru писал, что синоптики предупредили о ночных морозах. Местами температура воздуха может понижаться до -26 градусов.