Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов за превышение скорости

Народный артист России Бедрос Киркоров накопил восемь неоплаченных штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения ФСПП России.

Шесть нарушений ПДД 87-летний пенсионер совершил в Новгородской области, где в настоящее время и проживает. Еще два штрафа прислали ему из Москвы. Вероятно, приезжал в гости к звездному сыну – певцу Филиппу Киркорову.

Штрафы не слишком большие. Их размер варьируется от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Во всех случаях нарушения записали объективы камер видеофиксации нарушений.

Телеграмм-канал Mash уточняет, что во всех случаях речь идет о превышении допустимого скоростного режима автомобилем Lexus RX270, на котором Бедрос Киркоров любит прокатиться с ветерком.