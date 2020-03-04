Алтайский диагностический центр отменяет закупку авто за 1,8 млн рублей

Закупку легкового транспортного средства, вызвавшую нарекания в ОНФ, отменяет КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края", сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

Медицинское учреждение уже направило письмо соответствующего содержания в региональный центр госзакупок.

Как ранее писал amic.ru, бюро расследований ОНФ обратилось к Минздраву Алтайского края с просьбой оценить запрос котировок Диагностического центра, под который подходит Toyota Camry в комплектации "Классик" стоимостью 1,8 млн рублей.

Несмотря на то, что законодательство не нарушено, а закупка осуществляется на внебюджетные средства, общественники посчитали такие траты избыточными. Кроме того, они напомнили, что учреждение имеет задолженность, а чтобы ее погасить, следует ограничить некоторые расходы.