Жириновский станцевал под песню группы Little Big

Глава либерал-демократов Владимир Жириновский станцевал под композицию группы Little Big и разместил запись танца в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Выбор лидера ЛДПР пал на трек Faradenza.

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", – написал политик.

Как ранее сообщал amic.ru, Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек.

Политик уверен, что женщина, которая следит за домом и воспитывает детей в семье, должна рассчитывать как минимум на зарплату в размере МРОТ. Сейчас этот показатель немного превышает 12 тысяч рублей.