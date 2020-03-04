Жириновский станцевал под песню группы Little Big

Глава либерал-демократов Владимир Жириновский станцевал под композицию группы Little Big и разместил запись танца в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Выбор лидера ЛДПР пал на трек Faradenza.
"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", – написал политик.
Как ранее сообщал amic.ru, Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек.
Политик уверен, что женщина, которая следит за домом и воспитывает детей в семье, должна рассчитывать как минимум на зарплату в размере МРОТ. Сейчас этот показатель немного превышает 12 тысяч рублей.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
Комментарии
это кто такие?