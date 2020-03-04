Жителей Подмосковья предупредили об угрозе встречи с медведем

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило население о риске встретиться с медведем. Информацию об этом опубликовала пресс-служба правительства Подмосковья.

Чиновникам об увиденном рядом с деревней Алешино хищнике сообщила жительница Пушкинского городского округа. Она уточнила, что зверя видели и несколько ее знакомых.

Сейчас чиновники проверяют поступившую информацию. Если она подтвердится, животное без угрозы для его жизни отгонят обратно в лес.

Населению напомнили, что в это время хищники наиболее опасны. Из-за теплой погоды они могли раньше проснуться от спячки, а значит, голодны, агрессивны и очень опасны.