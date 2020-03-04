Рубцовский бизнесмен украл и вывез асфальтовый завод

Индивидуальный предприниматель в Рубцовске решил не размениваться на мелочи и выбрал для хищения асфальтовый завод, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следователи выяснили, что для этого он пригнал технику на территорию предприятия, после чего дал указание своим работникам разбирать завод и грузить все в машины. Подчиненные не знали, что их действия незаконны.

Самые тяжелые элементы конструкции грузили при помощи автокрана. Похищенные материалы и оборудование вывезли в складское помещение в Рубцовске.

Общую сумму ущерба оценили в 3,75 млн рублей. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.