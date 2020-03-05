Владимира Владимировича и двух императриц воспитывают в Барнауле

Семья Фроловых из села Власихи решила называть детей в честь глав государств. Все началось со старшего сына – Никиты, названного в честь Хрущева. 20 лет назад, когда в семье появился второй мальчик, его назвали Владимиром, и он стал Владимиром Владимировичем. Как раз в это время Путина назначили исполняющим обязанности президента России.

С тех пор это стало традицией. В семье сейчас восемь детей. Есть Дима, названный в честь Дмитрия Медведева, Миша – в честь Михаила Горбачева, Петр – в честь Петра Великого.

Среди дочерей – сплошь "императрицы": Екатерина и Елизавета, отмечает НТВ. Также в семье есть "английская королева" – Виктория.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бийске родители назвали сына в честь персонажа сериала "Бригада" – Космосом.