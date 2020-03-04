Ремонт дорог в Барнауле стартовал перед морозами

Ремонтные работы на автодорогах Барнаула стартовали ночью 3 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первым делом дорожники начали восстанавливать покрытие нечетной стороны проезжей части на путепроводе по проспекту Ленина в районе Нового рынка. Для этого они использовали холодный асфальт.

"Технология позволяет производить ямочный ремонт покрытия холодным асфальтом при окружающей температуре до минус 10 градусов, — уточнили в мэрии. — В отличие от традиционного горячего асфальта, этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды".

Покрытие отличается высокой прочностью, долговечностью и тем, что может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ.

В первую очередь для такого ремонта выбирают наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока.

В общей сложности, с использованием холодного асфальта в Барнауле отремонтируют 176,5 кв. метров дорог. На эти цели выделено около 600 тысяч рублей.

Горячий асфальт станут использовать, когда среднесуточные температуры превысят +5 градусов.

Напомним, ближе к 8 марта в Алтайском крае ожидаются морозная погода. В отдельных районах ночью температура может опускаться до -26 градусов.