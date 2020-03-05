Брат и сестра – одна сатана. Барнаульцев осудят за нападение на полицейского

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 42-летнего жителя Барнаула и его 30-летней сестры. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что в октябре 2019 года родственники нарушали порядок в одном из кафе города. Сотрудники заведения вызвали полицию. Правоохранители потребовали от дебоширов пройти в служебный автомобиль, однако женщина при свидетелях оскорбила полицейского, а затем ударила его. После стражей порядка начал оскорблять ее брат и тоже несколько раз ударил патрульного.

Своей вины они не признали, однако следователи собрали достаточную доказательственную базу, сообщают в Следкоме. Уголовное дело направили в суд.