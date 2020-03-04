"Динамо-Алтай" одной ногой в полуфинале плей-офф

Хоккеисты "Динамо-Алтай" уверенно выиграли в Саратове. Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Федерации против "Кристалла" состоялся сегодня, 4 марта, и завершился разгромной победой барнаульцев с результатом 8:2.

В составе "Динамо-Алтай" хет-трик оформил Евгений Филин, дубль на счету Виталия Конькова по шайбе забросили Алексей Разумов, Сергей Рябухин и Иван Стребков. Таким образом счёт в серии до четырёх побед теперь 3:0 в пользу алтайских хоккеистов.

Напомним, ранее барнаульцы дважды выиграли на своём льду с одинаковым счётом 3:2. Теперь алтайская команда в шаге от выхода в полуфинал турнира. 5 марта в Саратове состоится четвёртая игра серии.