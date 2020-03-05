Школу с безопасным бассейном строят в Барнауле

Фото: мэрия Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк проинспектировал стройплощадку по адресу ул. Шумакова, 78, где возведут школу на 550 мест, сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство стартовало в феврале 2019 года. Завершение работ запланировано на декабрь 2020 года. Ожидается, что школа будет востребована у жителей кварталов 2023 и Лазурного. На строительство и оборудование учебного заведения выделили 530 млн рублей.

"Мы благодарим губернатора и правительство Алтайского края за то, что 35% вложенных средств поступило из краевого бюджета. Также 45% софинансировал федеральный бюджет", – подчеркнул Франк.

Представитель компании-застройщика рассказал о ходе работ. По его словам, общее число работников достигло 70 человек и в дальнейшем будет еще расти.

"Сейчас ведется внутренняя отделка помещений. Фактически мы выходим на финишную прямую: закончены штукатурные работы, рабочие приступили к шпатлеванию и облицовке стен плиткой", – уточнил исполняющий обязанности начальника участка Владимир Рябов.

Отметим, что школу планируют оборудовать бассейном размером 17х6 м. У него будет уклон, чтобы в воду могли безопасно входить дети различных возрастных категорий.