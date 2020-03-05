Школу с безопасным бассейном строят в Барнауле

Фото: мэрия Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк проинспектировал стройплощадку по адресу ул. Шумакова, 78, где возведут школу на 550 мест, сообщает пресс-служба мэрии.
Строительство стартовало в феврале 2019 года. Завершение работ запланировано на декабрь 2020 года. Ожидается, что школа будет востребована у жителей кварталов 2023 и Лазурного. На строительство и оборудование учебного заведения выделили 530 млн рублей.
"Мы благодарим губернатора и правительство Алтайского края за то, что 35% вложенных средств поступило из краевого бюджета. Также 45% софинансировал федеральный бюджет", – подчеркнул Франк.
Представитель компании-застройщика рассказал о ходе работ. По его словам, общее число работников достигло 70 человек и в дальнейшем будет еще расти.
"Сейчас ведется внутренняя отделка помещений. Фактически мы выходим на финишную прямую: закончены штукатурные работы, рабочие приступили к шпатлеванию и облицовке стен плиткой", – уточнил исполняющий обязанности начальника участка Владимир Рябов.
Отметим, что школу планируют оборудовать бассейном размером 17х6 м. У него будет уклон, чтобы в воду могли безопасно входить дети различных возрастных категорий.
Комментарии
У него будет уклон, чтобы в воду могли безопасно входить дети различных возрастных категорий.
---
В любом бассейне есть уклон, что за ноу-хау тут выдумали...