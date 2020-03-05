Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 5 марта

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер и выпадут осадки, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

5 марта в регионе усилится ветер. Его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Выпадет мокрый снег. Наиболее обильные снегопады накроют восточные районы.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -3…+2 градуса (в Барнауле – около 0 градусов), а в последующие дни будет холоднее.

Так, в пятницу местами температура днем составит до -13°C, а в субботу – до -12°C. В ночь на 6 марта в отдельных районах похолодает до -17°C, а в ночь на 7 марта – до -26°C.

Напомним, региональная Госавтоинспекция обратились к автолюбителям с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях. Водителям рекомендовали соблюдать ПДД, быть осторожными при маневрировании и выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.