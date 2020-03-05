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Ученые нашли простое средство для похудения

, ИА "Амител"
Его эффективность доказали опыты на мышах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что молекула нобилетин резко снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает сбросить избыточный вес, сообщает "МедикФорум". Нобилетин содержится в сладких апельсинах и танжеринах.

Для того чтобы получить нужное количество необходимых для похудения молекул, следует выпивать приблизительно 2,5 стакана апельсинового сока в день.

По силе воздействия на сердечно-сосудистую систему это будет эквивалентно приему сильного препарата для ее укрепления, утверждают исследователи.

К таким выводам ученые пришли, проведя серию испытаний на мышах. Для этого они наблюдали за двумя группами грызунов. Их кормили пищей с большим содержанием жира и холестерина, но одной из групп добавляли в еду нобилетин.

В результате выяснилось, что он помог мышам не только не набрать избыточного веса, но и сжечь тот лишний жир, который они до этого успели накопить. В их артериях скапливалось меньше холестерина, а показатель резистентности к инсулину уменьшался.

Теперь ученым предстоит подкрепить практические результаты масштабной теоретической работой. Ведь они до сих пор еще не объяснили, за счет чего нобилетину удается оказывать столь благотворный эффект.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.03.2020 08:35
- гость -

Меньше есть точно поможет

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