Ученые нашли простое средство для похудения

Американские ученые выяснили, что молекула нобилетин резко снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает сбросить избыточный вес, сообщает "МедикФорум". Нобилетин содержится в сладких апельсинах и танжеринах.
Для того чтобы получить нужное количество необходимых для похудения молекул, следует выпивать приблизительно 2,5 стакана апельсинового сока в день.
По силе воздействия на сердечно-сосудистую систему это будет эквивалентно приему сильного препарата для ее укрепления, утверждают исследователи.
К таким выводам ученые пришли, проведя серию испытаний на мышах. Для этого они наблюдали за двумя группами грызунов. Их кормили пищей с большим содержанием жира и холестерина, но одной из групп добавляли в еду нобилетин.
В результате выяснилось, что он помог мышам не только не набрать избыточного веса, но и сжечь тот лишний жир, который они до этого успели накопить. В их артериях скапливалось меньше холестерина, а показатель резистентности к инсулину уменьшался.
Теперь ученым предстоит подкрепить практические результаты масштабной теоретической работой. Ведь они до сих пор еще не объяснили, за счет чего нобилетину удается оказывать столь благотворный эффект.
Комментарии
Меньше есть точно поможет