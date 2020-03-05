BMW обновил эмблему

Немецкая компания BMW сменила эмблему, передает пресс-служба концерна.

Обновленный логотип стал более минималистичным, дизайнеры лишили его традиционного черного ободка. Он появится на новом авто бренда Concept i4. Последний раз эмблему меняли в 1997 году.

Как отметил вице-президент компании Йенс Тимер, BMW становится "брендом отношений", а новый логотип должен символизировать открытость и ясность.

Бело-голубой круглый логотип компании придуман в конце 1920-х годов. В те годы BMW производила авиационные двигатели для немецкой армии, поэтому в обществе автолюбителей зародился миф о том, что лого символизирует крутящийся винт самолета. В компании это называют мифом и отмечают, что белый и голубой – цвета Баварии, где зародилась фирма.