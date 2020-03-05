Отпуск и декрет в России будут оплачивать по-новому

Систему оплаты отпусков, больничных листов и декретов изменят в России. Новые изменения начнут действовать с 2021 года, а компенсировать выплаты будет Фонд социального страхования, а не работодатели, передают "Известия".

Новый законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в декабре. Тем не менее председатель российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным, поскольку содержание законопроекта профсоюзам не известно.

Отмечается, что цель инициативы – обеспечение выплат всех положенных компенсаций, пособий по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней, выплачивались непосредственно ФСС.

Депутат Госдумы Андрей Исаев отметил, что инициатива дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также граждане, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, могут чувствовать себя спокойнее, чем сейчас. По его словам, сегодня россияне часто боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декрет, опасаясь конфликта с работодателем.