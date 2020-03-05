В Барнауле планируют создать экопарковки

В мэрии Барнаула обсуждают идею создания экопарковок. Первые "зеленые" стоянки планируют устроить в историческом центре города, передают "Вести Алтай".
Новая инициатива решит сразу две проблемы краевой столицы – это озеленение и нехватка парковочных мест. К тому же деревья на стоянках будут образовывать тень и тем самым защищать автомобили от солнца.
"У нас сегодня огромное количество парковок образуется в городе. Они очень нужны, но мы немножечко отстаем в этом направлении. Потому что уже и Россия, и Европа, и весь мир строят экопарковки, то есть на всех парковках растет большое количество деревьев. У нас почему-то существует мнение, что они будут мешать машинам. Весь мир уже использует, будем эту практику тоже внедрять. Давайте хотя бы начнем с территории туркластера", – рассказала Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула.
Сибиркина также отметила, что идея еще обсуждается. Однако создание "зеленых" парковок планируют включить в проект развития и благоустройства туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Комментарии
а начните ка пока с ОБЫЧНЫХ парковок
Это умно) Через часик стояния на такой "экопарковке" машина будет покрыта толстым слоем птичьего гуано)
Думаю это до первого урагана, когда деревья упадут на машины мэрия их быстро спилит.
хорошо сказано, но мест нет для деревьев. У нас наоборот изводят деревья что бы было еще одно парковочное место.
Для начала запретите строить многоэтажные дома без парковок. Одна квартира - одна парковка..
Экопарковка (экологическая парковка) — территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.
Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии.
Прежде, чем что то говорить надо тему изучить и правильно ее понять!
ни один вменяемый автовладелец не поставит свое корыто под дерево.