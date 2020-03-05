В Барнауле планируют создать экопарковки

В мэрии Барнаула обсуждают идею создания экопарковок. Первые "зеленые" стоянки планируют устроить в историческом центре города, передают "Вести Алтай".

Новая инициатива решит сразу две проблемы краевой столицы – это озеленение и нехватка парковочных мест. К тому же деревья на стоянках будут образовывать тень и тем самым защищать автомобили от солнца.

"У нас сегодня огромное количество парковок образуется в городе. Они очень нужны, но мы немножечко отстаем в этом направлении. Потому что уже и Россия, и Европа, и весь мир строят экопарковки, то есть на всех парковках растет большое количество деревьев. У нас почему-то существует мнение, что они будут мешать машинам. Весь мир уже использует, будем эту практику тоже внедрять. Давайте хотя бы начнем с территории туркластера", – рассказала Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Сибиркина также отметила, что идея еще обсуждается. Однако создание "зеленых" парковок планируют включить в проект развития и благоустройства туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".