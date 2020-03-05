Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена на полгода из-за коронавируса, сообщает издание Hollywood Reporter.

Первоначально фильм должен был выйти в мировой прокат в апреле. Теперь же премьера новой части "бондианы" состоится 12 ноября в Великобритании и 25 ноября – в США. Точные даты выхода в других странах объявят позже.

Отмечается, что из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции закрылись многие кинотеатры на таких крупнейших рынках, как Китай, Италия, Южная Корея и Япония, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.

Главную роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде исполнил Дэниел Крейг.