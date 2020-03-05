Житель Алтайского края едва не убил подростка

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 46-летнего рубцовчанина. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в декабре 2019 года на одной из улиц Рубцовска между горожанином и 17-летним подростком произошел конфликт. Мужчина сначала ударил юношу по лицу, а затем воткнул в живот нож. Молодого человека госпитализировали, врачи спасли ему жизнь.

В ходе разбирательства рубцовчанин своей вины не признал, однако следствие пришло к противоположным выводам. Уголовное дело направили в суд.