Голосовые сообщения во "ВКонтакте" можно будет преобразовывать в текст

"ВКонтакте" тестирует распознавание голосовых сообщений на русском языке, пишет издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Новая функция пока работает на базе сторонней технологии и ей пользуются лишь участники VK Testers и только на iOS. В будущем планируется задействовать для распознавания голосовых сообщений фирменную нейросеть, которая обучается русскоязычному сленгу.

Отмечается, что ежемесячно в социальной сети "голосовыми" общаются более 30 миллионов человек. Дата запуска новой функции не уточняется.

К голосовым сообщениям пользователи социальных сетей и мессенджеров относятся неоднозначно. Многие предпочитают общаться только с их помощью, другие же считают это неуместным.