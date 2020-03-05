Томенко запретил рубить лес на некоторых участках ценных алтайских боров

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко запретил промышленную заготовку древесины в самых ценных ленточных борах. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства 3 марта. Ограничения коснутся некоторых участков заказников "Алеусский" (Крутихинский район), "Завьяловский" (Завьяловский район), "Корниловский" (Каменский район) и "Кулундинский" (Тюменцевский район).

Инициатором запрета рубок стало региональное отделение Общероссийского народного фронта. По словам эксперта ОНФ, алтайского эколога Алексея Грибкова, эти "запрещенные" участки и так находятся на особо охраняемых территориях – в заказниках, где рубка ограничена законом. Но так уж исторически сложилось, что в Алтайском крае все ленточные боры, в том числе и заказники, отдали в аренду бизнесу для заготовки древесины.

И это несмотря на то, что на этих участках обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Черный аист, орел-могильник, орлан-белохвост, филин, несколько видов венериных башмачков, другие представители флоры и фауны – все занесены в Красную книгу России.

Арендатор этих земель – лесная холдинговая компания "Алтайлес".

"Теперь зоны особой охраны установлены в семи из десяти заказников, расположенных в ленточных борах. Еще три территории нуждаются в аналогичных мерах. Предложенные специалистами участки займут всего около 7,5% от площади ленточных боров, но именно здесь сконцентрированы самые уязвимые компоненты растительного и животного мира, представляющие собой объекты национального природного достояния", – добавил Алексей Грибков.

Напомним, еще в конце 2018 года министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил принять меры по сохранению ленточных боров в Алтайском крае. В том числе и через запрет хозяйственной деятельности на особо ценных участках. Тогда это вызвало в крае публичное недовольство лесных арендаторов. Сначала они говорили, что лесники и сотрудники лесоперерабатывающих предприятий останутся без работы. Затем в крае провели большую информационную кампанию о необходимости рубки леса.

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До сих пор федеральные власти не утвердили нормативы охраны и использования ленточных боров. А потому дело "стопорится" и в Алтайском крае.