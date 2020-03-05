81-летний водитель погиб в ДТП на Алтае

Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае. Авария случилась в среду, 4 марта, в Родинском районе на трассе Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – граница с Казахстаном.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды региональной ГИБДД, 81-летний водитель автомобиля "ЗАЗ-Шанс" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150.

От полученных травм предполагаемый виновник аварии скончался в больнице. Водителя "Лады" госпитализировали. Идет проверка.

Как сообщают в соцсетях родственники погибшего, мужчина купил авто в Новокузнецке и ехал на нем домой в Славгород.