Россиянин незаконно вернулся на родину в Алтайском крае

В законную силу вступил приговор в отношении мужчины, который в декабре 2019 года незаконно пересек российско-казахстанскую границу в Алтайском крае. Подробности сообщает пресс-служба Погрануправления региональной ФСБ.

Установлено, что нарушитель перешел границу на территории Рубцовского района, обойдя официальные пропускные пункты. Однако его заметили и задержали. При себе у мужчины документов не было, но позже выяснилось, что он является гражданином России.

По факту незаконного пересечения границы было возбуждено уголовное дело. Рубцовский районный суд приговорил нарушителя к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима.