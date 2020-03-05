Поезжайте на такси. Барнаульский врач отказался лечить пациентов в тяжелом состоянии

Поведение сотрудников инфекционного отделения городской больницы №5 стало предметом активного обсуждения в сообществе Barnaul 22.

По словам одной из участниц сообщества, вчера, 4 марта, в инфекционное отделение пятой больницы в тяжелом состоянии поступили ее мать и бабушка с предварительно диагностированным тяжелым отравлением.

После получения результатов анализов новоприбывших пациентов заведующий отделением не выявил причин для госпитализации и сказал, что нужно ехать в отделение токсикологии, но выписать направление отказался, якобы из-за отсутствия показаний. Заведующий порекомендовал взять такси и поехать домой.

На вопрос о том, как увезти людей, которых привезли на каталке, врач ответил, что это не его проблемы. Медучреждение также отказалось предоставить скорую для перевозки больных в другое отделение.

К счастью, пациентов удалось доставить в отделение токсикологии больницы №11 с помощью службы по перевозки. Сейчас они находятся в реанимации.

В комментариях под записью пользователи негодуют: некоторые возмущены поведением врача и хамским отношением в отделении, другие не видят в этом нарушений и упрекают рассказчицу в незнании законов.