Учись, развлекайся и будь в тренде: где искать подкасты и какие выбрать

"Прилипая" к экрану гаджетов россияне тратят большое количество времени. Например, согласно исследованию We Are Social и Hootsuite*, в 2019 году они находились в социальных сетяж в среднем 2:26 часа, а это 37 дней в году! За это время человек мог бы, к примеру, научиться играть песню на укулеле или выучить Азбуку Морзе. Сейчас среди пользователей набирают популярность подкасты, которые помогают учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Почему подкасты популярны

1. Время, проведённое с пользой. Дело в том, что контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее, и его можно прослушивать в фоновом режиме, не отвлекаясь от дел.

2. Ничего лишнего. Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией и в них нет баннерной рекламы.

3. Офлайн — не помеха. Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.

4. Уникальность и атмосферность контента. Культура подкастов развивается и их разнообразие растёт. Авторы всё чаще идут на творческие эксперименты, невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.

5. Это бесплатно. Платные подкасты существуют, но большинство каналов представляют свой контент безвозмездно.

С чего начать

Обязательно купите хорошие наушники. Особенно, если часто бываете в шумных местах, вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут "фонить"и проявлять артефакты записи. К тому же, не каждый гость выпуска — а иногда и автор — имеет блестящую театральную дикцию.



Также важно помнить, что формат подкастов связан с передачей достаточно большого объёма данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись. Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов Билайн "Близкие люди": большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус и никаких переплат. Билайн рекордно много строил последние два года, увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.

Где искать подкасты

Всё зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже "рабочие", а главное — бесплатные.

1. Если у вас iPhone.

Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) — одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов. Как это часто бывает с Apple, оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Из минусов: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность (которая в принципе свойственна продуктам Apple).



2. Если у вас не iPhone.

Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ, поэтому его придётся качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда, в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше, чем у конкурентов. Козырь Google Podcasts — его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ, не поддерживающих эту опцию. В сети можно найти советы умельцев, как через него слушать подкасты с iTunes.

3. Если вы ищете продвинутые настройки.

Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в App Store или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.

Предлагаем ТОП-3 программ которые подойдут любому пользователю:

Overcast (6+) — мощный менеджер подкастов для iOS, способный на большее по сравнению со встроенным клиентом. Продвинутый функционал может, например, усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки

Podcast Republic (12+) — этот агрегатор подкастов на Android — настоящий монстр. Помимо прямого назначения с помощью него можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки.

Pocket Casts (12+)- приложение доступно на iOS и Android, и поддерживает синхронизацию между устройствами — неважно, какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast, AirPlay, Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки.

ТОП-3 неординарных подкаста

Ловите подборку ТОП-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.

The Big Beard Theory. Это подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Лучше его слушать ночью, подальше от города, с видом на звёздное небо.\ Эйлер в России. Это подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдёт тем, кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней, но не знает, куда. Большая дата — подкаст Билайн о сфере Больших Данных (Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.

С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет Билайн доступен 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние два года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году Билайн вышел на первое место по темпам строительства 4G сети среди всех операторов связи. Конечно, всё ещё можно найти места, в которые пока не пришёл 4G Билайн. Но скоро он будет и там.