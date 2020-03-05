Четверг, 5 Март, 14:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,08
€ 73,74
6°
Обь
2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Учись, развлекайся и будь в тренде: где искать подкасты и какие выбрать

, ИА "Амител"
В прошлом году россияне ежедневно тратили в среднем более двух часов на соцсети
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

"Прилипая" к экрану гаджетов россияне тратят большое количество времени. Например, согласно исследованию We Are Social и Hootsuite*, в 2019 году они находились в социальных сетяж в среднем 2:26 часа, а это 37 дней в году! За это время человек мог бы, к примеру, научиться играть песню на укулеле или выучить Азбуку Морзе. Сейчас среди пользователей набирают популярность подкасты, которые помогают учиться, развлекаться и просто быть в тренде.

Почему подкасты популярны

1. Время, проведённое с пользой. Дело в том, что контент подкастов в среднем значительно полезнее и интереснее, и его можно прослушивать в фоновом режиме, не отвлекаясь от дел. 
2. Ничего лишнего. Приложения для подкастов не засорены бесполезной информацией и в них нет баннерной рекламы.
3. Офлайн — не помеха. Большинство приложений-агрегаторов поддерживают закачку выпусков на смартфон.
4. Уникальность и атмосферность контента. Культура подкастов развивается и их разнообразие растёт. Авторы всё чаще идут на творческие эксперименты, невозможные на других платформах. Появляются подкасты-драмы, пронзительные расследования и даже жутковатые хорроры.
5. Это бесплатно. Платные подкасты существуют, но большинство каналов представляют свой контент безвозмездно.

С чего начать

Обязательно купите хорошие наушники. Особенно, если часто бываете в шумных местах, вроде метро. Даже самые интересные подкасты зачастую записываются не на профессиональный микрофон: трансляции могут "фонить"и проявлять артефакты записи. К тому же, не каждый гость выпуска — а иногда и автор — имеет блестящую театральную дикцию.


Также важно помнить, что формат подкастов связан с передачей достаточно большого объёма данных. Без стабильного мобильного интернета не обойтись. Советуем обратить внимание на новую линейку тарифов Билайн "Близкие люди": большие пакеты интернета, набор опций на любой вкус  и никаких переплат. Билайн рекордно много строил последние два года,  увеличил сеть четвертого поколения в два раза, чтобы мобильный интернет с отличной скоростью был доступен большинству абонентов.

Где искать подкасты

Всё зависит от вашего устройства. Разработчики iOS и Android предлагают собственные приложения-агрегаторы подкастов. Они очень даже "рабочие", а главное — бесплатные.

1. Если у вас iPhone.
Каждый iPhone, на котором установлена актуальная iOS, имеет встроенное приложение Apple Podcasts (12+) — одно из самых популярных приложений для прослушивания подкастов. Как это часто бывает с Apple, оно считается эталоном юзабилити и минимализма. Из минусов: отсутствие продвинутых элементов настройки и моноплатформенность (которая в принципе свойственна продуктам Apple).

2. Если у вас не iPhone.
Google Podcasts (12+) не входит в список предустановленных программ, поэтому его придётся качать с Google Play. Интерфейс прост и понятен. Правда, в жертву минимализму принесли функциональность: возможностей настройки намного меньше, чем у конкурентов. Козырь Google Podcasts — его мультиплатформенность. Приложение индексирует подкасты с самых популярных ресурсов и способно сохранять выпуски на смартфон даже с платформ, не поддерживающих эту опцию. В сети можно найти советы умельцев, как через него слушать подкасты с iTunes. 

3. Если вы ищете продвинутые настройки.
Любители альтернативного функционала могут найти массу приложений в App Store или Google Play. Их общий основной минус: наличие рекламы.

Предлагаем ТОП-3 программ которые подойдут любому пользователю:

  • Overcast (6+) — мощный менеджер подкастов для iOS, способный на большее по сравнению со встроенным клиентом. Продвинутый функционал может, например, усилить голос спикера на фоне музыки или автоматически перематывать отрезки тишины. Включает встроенные покупки
  • Podcast Republic (12+) — этот агрегатор подкастов на Android — настоящий монстр. Помимо прямого назначения с помощью него можно слушать радио или смотреть видеоподкасты. Включает встроенные покупки.
  • Pocket Casts (12+)-  приложение доступно на iOS и Android, и поддерживает синхронизацию между устройствами — неважно, какая на них ОС. Транслировать подкасты можно через Chromecast, AirPlay, Sonos и CarPlay. Включает встроенные покупки.

ТОП-3 неординарных подкаста

Ловите подборку ТОП-3 развивающих и неординарных подкастов, которые для атмосферности можно дополнить особыми локациями.

  1. The Big Beard Theory. Это подкаст, рассказывающий о новостях из мира науки понятными словами. Лучше его слушать ночью, подальше от города, с видом на звёздное небо.\
  2. Эйлер в России. Это подкаст-аудиогид по городам европейской части России. Отлично подойдёт тем, кто хочет вырваться из мегаполиса на пару дней, но не знает, куда.
  3. Большая дата — подкаст Билайн о сфере Больших Данных (Big Data) для профи и всех любознательных. Отделяет городские легенды от правды и рассказывает интересные истории о мире информации.

С развитием сетей четвертого поколения следить за любимыми подкастами можно откуда угодно. Сегодня 4G-интернет Билайн доступен 86% населения России, а доля трафика удвоилась за последние два года. Благодаря масштабной модернизации сети средние скорости LTE тоже растут, несмотря на возрастающие нагрузки. Согласно Роскомнадзору**, в 2019 году Билайн вышел на первое место по темпам строительства 4G сети среди всех операторов связи. Конечно, всё ещё можно найти места, в которые пока не пришёл 4G Билайн. Но скоро он будет и там.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:31
В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек 0
14:19
Глава одного из сельсоветов Алтайского края создала преступную группировку 0
14:05
Учись, развлекайся и будь в тренде: где искать подкасты и какие выбрать 0
13:52
Самое красивое тело края: чемпионат по бодибилдингу Алтая впервые проведут в театре 2
13:45
Ждут, надеются, верят. Какие дома-долгострои есть в Барнауле 2
13:30
Пользователи интернета стали активно интересоваться порно с коронавирусом 3
13:15
Либералы, демократы, все к нам! Алтайское "Яблоко" ищет кандидатов на выборы 12
13:05
Чтобы было тепло: как алтайские компании отапливают Якутию и Арктику 0
12:54
Минздрав проверяет информацию об отказе в госпитализации двум жительницам Барнаула 4
12:43
Жителя Красноярска наказали за выброшенную из окна собаку 1
12:31
Злоумышленники похитили миллион рублей у жителя Алтайского края 1
12:16
Причиной взрыва на полигоне под Мурманском стал маломощный заряд 0
12:04
Праздник к нам приходит. Депутат БГД Александр Локтев поздравил женщин с 8 Марта 1
11:47
Иномарка перевернулась под Барнаулом из-за гололеда 1
11:35
В России могут начать по-другому оплачивать декрет, больничный и отпуск. Как? 3
11:26
Поезжайте на такси. Барнаульский врач отказался лечить пациентов в тяжелом состоянии 14
11:15
"Одна проблема – прическа портится". Ирина Солнцева о Карлине, кошках и любви к мужу 14
11:01
Купить жилье: как оценить свои возможности и узнать платеж по ипотеке 2
10:53
Томенко запретил рубить лес на некоторых участках ценных алтайских боров 9
10:43
Россиянин незаконно вернулся на родину в Алтайском крае 5
10:30
В Якутии и Арктике: как предприятия алтайского кластера отапливают север 0
10:24
81-летний водитель погиб в ДТП на Алтае 10
10:10
Голосовые сообщения во "ВКонтакте" можно будет преобразовывать в текст 0
09:55
Житель Алтайского края едва не убил подростка 2
09:46
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса 0
09:32
В Барнауле планируют создать экопарковки 13
09:16
Что не стоит дарить женщине на 8 марта, если вы не хотите скандала и слез 8
09:02
Отпуск и декрет в России будут оплачивать по-новому 6
08:45
BMW обновил эмблему 13
08:31
Ученые нашли простое средство для похудения 1
08:15
Хайпануть или тянуть. Эксперты оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму 5
08:02
Школу с безопасным бассейном строят в Барнауле 2
07:45
Брат и сестра – одна сатана. Барнаульцев осудят за нападение на полицейского 1
07:32
Осторожно, детский сад: веселые фотографии про будни малышей 1
07:16
"Единая Россия" ищет кандидатов в Барнауле и Бийске для участия в довыборах в АКЗС 10
07:01
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 3
06:42
Владимира Владимировича и двух императриц воспитывают в Барнауле 1
06:22
"Сам пощусь вразнобой". Священник о смысле Великого поста и повальной моде на него 3
06:00
Мокрый снег выпадет в Алтайском крае 5 марта 0
23:28
"Динамо-Алтай" одной ногой в полуфинале плей-офф 1
23:05
Ремонт дорог в Барнауле стартовал перед морозами 0
22:46
Рубцовский бизнесмен украл асфальтовый завод 9
22:06
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе встречи с медведем 0
21:36
Жириновский станцевал под песню группы Little Big 1
21:02
Алтайский диагностический центр отменяет закупку авто за 1,8 млн рублей 3
20:39
Бедрос Киркоров не оплатил восемь штрафов за гонки на Lexus 2
20:06
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 0
19:33
Боевики попытались применить химическое оружие в Сирии 2
19:03
Число разводов в Алтайском крае утроилось за год 9
18:31
Неуд. Прокурор Алтайского края оценил лекарственное обеспечение льготников 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.