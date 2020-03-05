Злоумышленники похитили миллион рублей у жителя Алтайского края

Алтайские полицейские проводят проверку по факту кражи у жителя Родинского района около одного миллиона рублей, сообщают в МВД по региону.

Известно, что 43-летний мужчина зарегистрировался на одной из онлайн-бирж по покупке и продаже криптовалюты и оставил там свои контактные данные. После этого ему позвонила девушка и предложила хорошо заработать.

Потерпевший перевел на указанный злоумышленницей счет 130 тысяч рублей и продиктовал данные своего паспорта. Вскоре мужчина узнал, что на его имя оформлен кредит на сумму 850 тысяч рублей, а все деньги переведены на другой счет.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД призывают соблюдать осторожность и не передавать персональные данные о себе и родственниках незнакомцам. Также не стоит бездумно реагировать на сомнительные предложения и переводить деньги без предварительного подписания договора.