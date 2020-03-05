Иномарка перевернулась под Барнаулом из-за гололеда

ДТП произошло утром 5 марта на дороге между поселками Лесное и Фирсово под Барнаулом. Из-за гололеда перевернулась машина. Информацию о происшествии опубликовали очевидцы в группе Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Как предполагают комментаторы, водитель превысил скорость и не справился с управлением. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Госавтоинспекция ранее проинформировала автолюбителей о сложной дорожной ситуации в связи с заморозками. Сотрудники ГИБДД попросили водителей быть особенно внимательными во время движения, не нарушать скоростной режим, совершать маневры с особой осторожностью.