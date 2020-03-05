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Жителя Красноярска наказали за выброшенную из окна собаку

, ИА "Амител"
Суд доказал вину мужчины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жителя Красноярска, выбросившего на минувшей неделе собаку с пятого этажа, приговорили к исправительным работам, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мировой суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Как уже писал аmic.ru, красноярец выбросил собаку своей матери из окна пятого этажа за то, что та его укусила, пока он спал. Питомец выжил, но сильно пострадал. После случившегося хозяйка отвезла животное к ветеринару.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

5.03.2020 14:00
- гость -

плюсы есть, больше кусать не будет.

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