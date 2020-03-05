Причиной взрыва на полигоне под Мурманском стал маломощный заряд

Пресс-служба Северного флота прокомментировала ситуацию со взрывом на территории полигона в поселке Печенга Мурманской области. Как говорится в сообщении, причиной стало нарушение техники безопасности при учениях, в результате сработал маломощный заряд. На данный момент все пострадавшие военнослужащие получили медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.

В Северном флоте добавили, что командование части вместе с МВД начали проверку обстоятельств инцидента.

Взрыв произошел утром в четверг, 5 марта. Telegram-канал Baza сообщил, что на полигоне взорвался беспилотный летательный аппарат. Пострадали шестеро военнослужащих, один из них находится в тяжелом состоянии.