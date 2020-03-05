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Пользователи интернета стали активно интересоваться порно с коронавирусом

, ИА "Амител"
А некоторые уже снимают про это видео
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пользователи интернета начали интересоваться порно с коронавирусом. Причем ролики на эту тему также стали активно публиковать на порносайтах, сообщает издание Vice.

Например, поисковая выдача Pornhub по запросу "coronavirus" предлагает больше 100 порнороликов. В одном видео два зараженных коронавирусом пациента занимаются сексом в палате во время карантина. В другом – женщина согласилась предоставить сексуальные услуги в обмен на лекарство от китайского вируса.

Однако многие ролики не имеют прямого отношения к заболеванию: авторы используют это слово, чтобы привлечь внимание зрителей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

5.03.2020 13:42
iOne

Homo sapiens

5.03.2020 13:46
- гость -

Интересные новости вы тут отслеживаете Моя убогая фантазия где то далеко находится от ваших интересов

5.03.2020 14:10
Serg

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