Самое красивое тело края: чемпионат по бодибилдингу Алтая впервые проведут в театре

Краевой чемпионат по бодибилдингу пройдет впервые в Алтайском молодежном театре. За титул на самое красивое тело региона сразятся 70 спортсменов. Общий призовой фонд составит около 125 тысяч рублей.

Как сообщают организаторы, в этом году будет представлено 11 категорий спортсменов по нескольким номинациям: бодибилдинг (юниоры, мужчины, пляжный и классический), бодифитнес (женщины), классик физик, фитнес-бикини, фит-модель. Впервые во всех категориях будут выступать новички.

Среди алтайских спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы. В прошлом году главного приза был удостоен Денис Зенин, ставший абсолютным чемпионом Алтайского края в категории "Бодибилдинг. Мужчины".

Главным судьёй чемпионата выступит президент федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин.

Соревнования пройдут 22 марта. Начало в 16.00.

Вся подробная информация о чемпионате на сайте: championship22.ru.