Минздрав проверяет информацию об отказе в госпитализации двум жительницам Барнаула

Министерство здравоохранения Алтайского края проверяет достоверность фактов, изложенных в жалобе жительницы Барнаула. Ранее девушка написала в соцсетях, что ее мать и бабушку отказались госпитализировать в городскую больницу № 5.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Также информацию передали главврачу учреждения.
Напомним, инцидент произошел в инфекционном отделении больницы. По словам обратившейся девушки, ее мать и бабушка поступили с предварительным диагнозом "тяжелое отравление".
После получения результатов анализов завотделением не нашел причин для госпитализации и якобы отправил пациенток своим ходом в отделение токсикологии. Сейчас женщины находятся в реанимации.
Комментарии
Что-то не до конца диагноз пишете... не бывает просто "тяжёлого отравления", бывает "тяжёлое пищевое отравление", "тяжёлое отравление продуктами горения". и т.п., дело в том, что "тяжёлое отравление...." может иметь криминальную основу, поэтому, раз не договариваете, что-то скрываете.
Гос.дума не место для дискуссий, а больница не место для больных! Не чего просто так койки занимать, жрать за счёт государства, да ещё и медикаменты на вас тратить.
Вообще-то скорая помощь не такси Город, если состояние больного определено, как удовлетворительное, показаний к госпитализации нет, то салют-привет домой! Если состояние далеко не удовлетворительное, но скорой помощью доставлен не в профильное отделение, то я думаю, что перевозка должна осуществляться скорой помощью. Госпитализированы в реанимацию,ГБ №11, ну тут два варианта, либо не компетентность врача-инфекциониста, либо в ГБ №11 перестраховались, исходя и скандальности ситуации.
5.03.2020 13:16
- гость -
либо не компетентность врача-инфекциониста,
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При чём тут вообще инфекционист??? Его, инфекциониста, сейчас на руках носить надо, они сейчас на грани нервного срыва из-за китайской заразы, а ему ещё возиться с людьми, чьё место в токсикологии!