Минздрав проверяет информацию об отказе в госпитализации двум жительницам Барнаула

Министерство здравоохранения Алтайского края проверяет достоверность фактов, изложенных в жалобе жительницы Барнаула. Ранее девушка написала в соцсетях, что ее мать и бабушку отказались госпитализировать в городскую больницу № 5.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. Также информацию передали главврачу учреждения.

Напомним, инцидент произошел в инфекционном отделении больницы. По словам обратившейся девушки, ее мать и бабушка поступили с предварительным диагнозом "тяжелое отравление".

После получения результатов анализов завотделением не нашел причин для госпитализации и якобы отправил пациенток своим ходом в отделение токсикологии. Сейчас женщины находятся в реанимации.