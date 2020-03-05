Либералы, демократы, все к нам! Алтайское "Яблоко" ищет кандидатов на выборы

Алтайское "Яблоко" призывает местных демократов и либералов присоединиться к партии на выборах в Госдуму, краевое Заксобрание, а также в местные собрания депутатов. Такое обращение от главы регионального отделения Александра Гончаренко пришло в редакцию портала amic.ru и других СМИ.

"Мы предлагаем отдельным гражданским активистам и общественно-политическим силам в крае, разделяющим демократические и либеральные ценности, приоритетом для которых является соблюдение прав и свобод человека, европейский путь развития России (...) выдвигаться от коалиционного избирательного объединения: "Яблоко" – Объединенные демократы" Алтайского края", – сказано в обращении.

Александр Гончаренко не исключает, что выборы в Госдуму, а с ними и в АКЗС, будут перенесены с 2021 года на 2020-й. И напоминает, что кандидатам от партии не придется собирать подписи для регистрации на выборах. А это на самом деле большая проблема для всех непарламентских партий и самовыдвиженцев в Алтайском крае.

"Яблоко" заявляет: избирательные кампании 2020-2021 годов могут серьезно изменить политическую ситуацию в России, в Алтайском крае и стать судьбоносными для демократических сил региона и страны.

"Так называемые оппозиционные парламентские партии (КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР) практически по всем ключевым вопросам как на федеральном, так и на региональном уровне поддерживают правящую партию и фактически, на наш взгляд, стали ее филиалами", – сказано в обращении.