Либералы, демократы, все к нам! Алтайское "Яблоко" ищет кандидатов на выборы

Алтайское "Яблоко" призывает местных демократов и либералов присоединиться к партии на выборах в Госдуму, краевое Заксобрание, а также в местные собрания депутатов. Такое обращение от главы регионального отделения Александра Гончаренко пришло в редакцию портала amic.ru и других СМИ.
"Мы предлагаем отдельным гражданским активистам и общественно-политическим силам в крае, разделяющим демократические и либеральные ценности, приоритетом для которых является соблюдение прав и свобод человека, европейский путь развития России (...) выдвигаться от коалиционного избирательного объединения: "Яблоко" – Объединенные демократы" Алтайского края", – сказано в обращении.
Александр Гончаренко не исключает, что выборы в Госдуму, а с ними и в АКЗС, будут перенесены с 2021 года на 2020-й. И напоминает, что кандидатам от партии не придется собирать подписи для регистрации на выборах. А это на самом деле большая проблема для всех непарламентских партий и самовыдвиженцев в Алтайском крае.
"Яблоко" заявляет: избирательные кампании 2020-2021 годов могут серьезно изменить политическую ситуацию в России, в Алтайском крае и стать судьбоносными для демократических сил региона и страны.
"Так называемые оппозиционные парламентские партии (КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР) практически по всем ключевым вопросам как на федеральном, так и на региональном уровне поддерживают правящую партию и фактически, на наш взгляд, стали ее филиалами", – сказано в обращении.
Комментарии
Сионистов в топку!
Либералы, демократы...., дерьмомёты, русофобы, прочая нечисть, все к нам!!!
Чемодан-вокзал-кибуц
Заткнулись бы уже давно и не отсвечивали.
Про эту бнай-бритовскую компашку все всё прекрасно знают. Красноречиво о них говорят их результаты. Ноль целых, ... десятых.
И обратите на цифры коммунистов, которых эта конторка полощет. В сотни раз больше голосов.
Правильно - местные тролли - нужно голосовать за жуликов и воров и их спойлеров, вот только тогда ни медицины, ни законности, ни нормальной жизни в стране не будет!!!
К сожалению, россияне с их кондовым совковым дремучим менталитетом ничего лучше "Яблока" пока не заслужили. Более развитых демократических сил в стране за годы вставания с колен не появилось, увы...
Да, мы знаем, какими будут и медицина, и образование, и законность, допусти ваши чубась-гайдаровские рыла до власти.
14:02
Морду можно скрыть за какой угодно красивой ширмой. Ваша беда в том, что вонь -то не скроешь.
5.03.2020 14:08
- гость -
Лжец! Чубайс - назначенец Путина, именно Путин его назначил гендиректором, какое он отношение к Яблоку имеет, ну а Гайдар давно умер и к Яблоку также отношения не имеет.
Это они оптимизируют медицину, это они служили в Штази, это они сделали нищими десятки миллионов человек?!
5.03.2020 14:08
- гость
Правильно говорите! Кроме Яблока никто и не может реально в этих выборах участвовать кроме жуликов и их приспешников!
Все в Яблоко и дружными рядами за Немцовым - светочем российской демократии
предатели и жулики - это навальнята и подпиндосники
5.03.2020 14:26
- гость -
Еще один лжец - Немцова убили такие как вы, и он не состоял в Яблоке!