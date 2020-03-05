Осталось только пиццу с ананасами внести. Мемы о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме внести несколько поправок в Конституцию, в частности о значении брака, как союза мужчины и женщины, о закреплении в Конституции Бога, о том, что дети – важнейшее достояние Российской Федерации, а русский народ – государствообразующий.
В целом тема поправок вызвала довольно бурную реакцию в Сети. Рабочая группа по подготовке предложений, в которую входит 75 человек, иногда предлагает ввести совершенно абсурдные вещи. Остроумные интернет-пользователи не остались в стороне от происходящего.
Рамзан К. предложил внести извинения в конституцию— Salsa Tequila (@AllaAllP) March 3, 2020
Россияне вносят поправки в Конституцию/юристы читают, что получилось pic.twitter.com/ghwYL4jTTf— Bob Farber (@Bobchensk) March 2, 2020
Конституция России после поправок. pic.twitter.com/T9rQQPmREo— Alien (@Alien_J_R) March 2, 2020
Конституция — новый завет— Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) March 2, 2020
ждём когда в конституцию внесут пиццу с ананасами pic.twitter.com/9gNs8kDwM2— гомопропаганди (@pidriarel) March 2, 2020
Государствообразующие народные сказки— ⚓𝔖𝔨𝔦𝔭𝔢𝔯 𝔎𝔞𝔨𝔞𝔬⚓ (@SkiperKakao) March 3, 2020
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЕ ВПЕРЁД! pic.twitter.com/WjHR524LWJ— Баренбойм Бит (@barenboimb) March 3, 2020
Комментарии
Вождь от скуки уже не знает над кем бы поглумиться - решил над Конституцией...
Без разницы , чем нафарширую тухлую тушку конституции Эрефии. Государство нежизнеспособное, белый зверёк не за горами.
Путин боролся с коррупцией, террористами в сортире, бедностью и вот очередь дошла до конституции...
Там тока одна главная поправка - госсовет, всё остальное вода для отвлечения внимания.
А мог бы спать как некоторые, но нет не спится же ему....
Какое количество русского народа считается государствообразующим?
2,3 миллиона как в Крыме? Или поменьше, как в Донецкой области? Считается ли количество отдыхающих летом в Турции и Тайланде достаточным для образования еще одного русского государства?
он же святой все за него голосутю такая поддержка везде - о какой неприкосновенности бывших можно говорить на руках носить будем.
5.03.2020 16:35
месный
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ну почему же одна, а вторая - главенство Конституции над международными законами?
можно под это МВФ двинуть, что теперь они не указ? не?