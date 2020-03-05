Осталось только пиццу с ананасами внести. Мемы о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме внести несколько поправок в Конституцию, в частности о значении брака, как союза мужчины и женщины, о закреплении в Конституции Бога, о том, что дети – важнейшее достояние Российской Федерации, а русский народ – государствообразующий.

В целом тема поправок вызвала довольно бурную реакцию в Сети. Рабочая группа по подготовке предложений, в которую входит 75 человек, иногда предлагает ввести совершенно абсурдные вещи. Остроумные интернет-пользователи не остались в стороне от происходящего.

Рамзан К. предложил внести извинения в конституцию — Salsa Tequila (@AllaAllP) March 3, 2020

Россияне вносят поправки в Конституцию/юристы читают, что получилось pic.twitter.com/ghwYL4jTTf — Bob Farber (@Bobchensk) March 2, 2020

Конституция — новый завет — Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) March 2, 2020

ждём когда в конституцию внесут пиццу с ананасами pic.twitter.com/9gNs8kDwM2 — гомопропаганди (@pidriarel) March 2, 2020