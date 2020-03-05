В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек

В России прокомментировали слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности образования для девочек.
Так, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с НСН, что слова священнослужителя не нужно воспринимать буквально. По ее мнению, Смирнов хотел напомнить всем, что "главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама".
Волынец подчеркивает, что словами о ненадобности школы для девочек Смирнов выражает тревогу, что русские женщины увлечены карьерой и к моменты становления независимой и самостоятельной, заканчивается ее детородный возраст.
Также слова священнослужителя прокомментировал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В частности, он отмечает, что слова протоиерея журналисты вырвали из контекста, чтобы "хайпануть". Легойда заступился за священнослужителя и отметил, что тот не призывал не отдавать девочек в школу, а размышлял о преимуществах семейного образования по сравнению со школьным, которое фактически позволит девочке в будущем стать хорошей матерью.
Как уже сообщал аmic.ru, протоиерей Дмитрий Смирнов выразил мнение, что девочкам не нужно образование, даже школьное. Он посчитал, что важнее готовить юных россиянок к материнству, чем давать им образование.
Комментарии
У Путина Песков растолковывает, у этого тоже надо толмача нанимать..., может просто пусть идет лесом...
Он посчитал, что важнее готовить юных россиянок к материнству, чем давать им образование.
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Всё правильно. Раньше как было - приходит муж с работы, жена ему в тазике ноги моет, а потом с этой воды себе чай наводит. Вот тогда был порядок.
Кирхен, кюхе, киндер...помнится, нацики так видели место женщины в стране. Почему некоторые втирают нам свои понятия совершенно конкретных высказываний?
Ну вот, осталось им бога в конституцию внести и можно на законных основаниях такое продвигать в гос думе.
Депутаты:
- Как поднять рождаемост? как сохранит власть? привлечет новых рабов в церковь? отупить население ещё больше?
Смирнов:
- Запретить на законодательном уровне обучать девочек!
Депутаты:
- Отличная идея Смирнов! Ведь нам даже не нужно будет строить школы, ведь столько мест освободиться! Да что там школы садики можно будет вообще закрывать, ведь теперь с детьми будут сидеть женщины Стоп.., как же учителя и медицина, Смирнов?
Смирнов:
- Бог поможет!
Депутаты:
- Отлично! Голосуем за!
Старые времена баба по стеночке ходила и ее дело было готовить, рожать и полы мести.
А сейчас совсем сдурели.
И много мужиков готовы работать на месте чисто женских рабочих местах за мизерную зарплату.?
14:39
Filin
Кирхен, кюхе, киндер...помнится, нацики так видели место
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Да, да нацики, красные кхмеры, и*иловцы. Всех собери до кучи.
14:44
Когда женщина будет на своём месте - у плиты, то оплата за эти рабочие места повысится.