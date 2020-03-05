В России заступились за Смирнова после его слов о ненужности образования для девочек

В России прокомментировали слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности образования для девочек.

Так, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с НСН, что слова священнослужителя не нужно воспринимать буквально. По ее мнению, Смирнов хотел напомнить всем, что "главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама".

Волынец подчеркивает, что словами о ненадобности школы для девочек Смирнов выражает тревогу, что русские женщины увлечены карьерой и к моменты становления независимой и самостоятельной, заканчивается ее детородный возраст.

Также слова священнослужителя прокомментировал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В частности, он отмечает, что слова протоиерея журналисты вырвали из контекста, чтобы "хайпануть". Легойда заступился за священнослужителя и отметил, что тот не призывал не отдавать девочек в школу, а размышлял о преимуществах семейного образования по сравнению со школьным, которое фактически позволит девочке в будущем стать хорошей матерью.

Как уже сообщал аmic.ru, протоиерей Дмитрий Смирнов выразил мнение, что девочкам не нужно образование, даже школьное. Он посчитал, что важнее готовить юных россиянок к материнству, чем давать им образование.