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Вызывая огонь на себя: в Барнауле вспомнили подвиг десантников 6-й роты

, ИА "Амител"
В числе гостей был и брат погибшего воина 6-й роты Евгений Медведев

Двадцать лет назад в Чечне погибли десантники 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Среди них и наш земляк – Герой России Сергей Медведев. 4 марта во Дворце культуры города Барнаула состоялось памятное мероприятие, посвященное подвигу молодых ребят "Вызывая огонь на себя".

Почтить память пришли студенты, школьники, волонтеры Победы, курсанты, кадеты, представители ветеранских организаций, общественных объединений, жители города и гости краевой столицы. Специально в Барнаул приехал Евгений Медведев, брат погибшего воина 6-й роты, бийчанина, Героя России Сергея Медведева. Также посетили мероприятие председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев, председатель АКЗС Александр Романенко, архиерей Русской православной церкви, глава Алтайской митрополии митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и другие. 

"Так распорядилась судьба, что после тех событий я приехал в горячую точку в командировку. Село Улус-Керт и высота 776 – мы зачищали остатки бандформирований, которые были разгромлены и под Улус-Кертом. Поэтому я хорошо себе представляю те события, которые разворачивались тогда. Я был на этом месте, видел эту местность, я понимаю, чего стоило роте не уйти, хотя все возможности для этого были. Но рота до конца выполнила приказ. Погибшие ребята остались верны присяге и не жалея своих жизней уничтожали боевиков", – сказал начальник управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз.

По словам Евгения Медведева именно это мероприятие помогло до конца осознать трагедию, которая произошла так давно. 

"Сегодня здесь пришло время полного осознания той трагедии, которая случилась. Она была не напрасна. Именно сейчас люди начинают ценить тот подвиг, который совершили наши ребята. Прошло 20 лет. А по всей стране вспоминают десантников 6-й роты. Мы созваниваемся с родственниками погибших. Они рассказывают, что у них тоже проходят памятные мероприятия. Радостно, что гибель моего брата Сергея не напрасна", – сказал Евгений Медведев.

В память о десантниках прозвучало много хороших слов и песен. На сцене выступали оркестр культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю, актеры Алтайского государственного музыкального театра, народный театр танца им. Розы Фибер и другие творческие коллективы города.

В холле Дворца культуры гости смогли посмотреть выставки "Эхо Карельского фронта", "Забытая война", "Спортивные стрелковые тренажеры", "Развитие спорта сверхлегкой авиации, содействие в поисково-спасательных операциях, мониторинг местности".

  

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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