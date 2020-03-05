Глава одного из сельсоветов Алтайского края создала преступную группировку

Глава Чемровского сельсовета Зонального района создала и возглавила преступную группу. Помимо чиновницы, в состав входили техник-геодезист, делопроизводитель и землеустроитель администрации села, а также начальник местного отделения Росреестра.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, злоумышленники незаконно оформили в свою собственность 10 земельных участков общей стоимостью в 4,5 млн рублей.

В процессе расследования удалось возместить ущерб на сумму более 2 млн рублей, а на имущество обвиняемых наложили арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд.