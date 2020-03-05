Путин на совещании с правительством обсудил, как бороться с бедностью на Алтае

Президент Владимир Путин провел заседание правительства, где обсудил планы по борьбе с бедностью в десяти самых сложных регионах страны, включая Алтайский край. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, выступавшего с докладом на совещании, доходы жителей края за несколько лет вырастут на 30%.

Реализация специальной программы позволит увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тысяч рублей на душу населения, считает Решетников. "Это плюсом 60% к тому, что там сейчас есть, то есть более чем в полтора раза увеличиваем. Доходы граждан должны вырасти за пять лет на 6,5 тысячи рублей в среднем, это примерно 30%", – сказал министр.

Среди регионов, для которых разрабатываются программы социально-экономического развития, Решетников назвал республики Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, а также Псковскую и Курганскую области.

Как пояснил чиновник, общий объем финансирования таких программ за счет средств федерального бюджета на период до 2024 года составит 50 млрд рублей.

"Отдельно мы договорились, что по поручению Марата Хуснуллина (вице-премьера, – прим. ред.) 10% средств необходимо направить на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки, чтобы и жилищные вопросы в этих субъектах сдвинуть", – добавил он.

По оценкам министра экономического развития, в рамках реализации программ развития отстающих регионов должно быть создано порядка 70 тысяч новых рабочих мест.

В ходе совещания Путин поинтересовался у Решетникова, как предполагается оценивать качество работы по использованию дополнительных ресурсов, в том числе работу региональных управленческих команд. Как считает министр, основные показатели эффективности – это рост инвестиций и снижение уровня бедности.

Ранее стало известно, что правительство страны во главе с премьером Михаилом Мишустиным готовит проект развития десяти регионов страны. В том числе и Алтайского края. Проект программы изначально предлагал мероприятия на 150 млрд рублей в течение пяти лет. Однако сколько именно денег получит край – пока неизвестно.

Курировать исполнение программы от кабмина будет новый министр труда и социального развития страны Антон Котяков.