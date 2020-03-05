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Путин на совещании с правительством обсудил, как бороться с бедностью на Алтае

, ИА "Амител"
Доходы жителей края за несколько лет должны вырасти на 30%

Президент Владимир Путин провел заседание правительства, где обсудил планы по борьбе с бедностью в десяти самых сложных регионах страны, включая Алтайский край. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, выступавшего с докладом на совещании, доходы жителей края за несколько лет вырастут на 30%.

Реализация специальной программы позволит увеличить объем инвестиций в этих регионах почти на 20 тысяч рублей на душу населения, считает Решетников. "Это плюсом 60% к тому, что там сейчас есть, то есть более чем в полтора раза увеличиваем. Доходы граждан должны вырасти за пять лет на 6,5 тысячи рублей в среднем, это примерно 30%", – сказал министр.

Среди регионов, для которых разрабатываются программы социально-экономического развития, Решетников назвал республики Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, а также Псковскую и Курганскую области.

Как пояснил чиновник, общий объем финансирования таких программ за счет средств федерального бюджета на период до 2024 года составит 50 млрд рублей.

"Отдельно мы договорились, что по поручению Марата Хуснуллина (вице-премьера, – прим. ред.) 10% средств необходимо направить на развитие инфраструктуры для комплексной жилищной застройки, чтобы и жилищные вопросы в этих субъектах сдвинуть", – добавил он.

По оценкам министра экономического развития, в рамках реализации программ развития отстающих регионов должно быть создано порядка 70 тысяч новых рабочих мест.

В ходе совещания Путин поинтересовался у Решетникова, как предполагается оценивать качество работы по использованию дополнительных ресурсов, в том числе работу региональных управленческих команд. Как считает министр, основные показатели эффективности – это рост инвестиций и снижение уровня бедности.

Ранее стало известно, что правительство страны во главе с премьером Михаилом Мишустиным готовит проект развития десяти регионов страны. В том числе и Алтайского края. Проект программы изначально предлагал мероприятия на 150 млрд рублей в течение пяти лет. Однако сколько именно денег получит край – пока неизвестно.

Курировать исполнение программы от кабмина будет новый министр труда и социального развития страны Антон Котяков.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

5.03.2020 14:44
- гость -

После такой "помощи" как бы больше нищих в крае не стало!!!

5.03.2020 14:48
- гость -

Как только путин требует начать борьбу с бедностью, так сразу бедным становится понятно - их снова будут грабить!

5.03.2020 14:50
- гость -

Мне страшно становится!

5.03.2020 14:59
- гость -

Может нинада?

5.03.2020 15:02
- гость -

Всё пропало! Теперь точно - надо валить отсюда.

5.03.2020 15:03
- гость -

За пять лет доходы должны вырасти аж на шесть с половиной тысяч, да и то в среднем. Ржунимагу!

5.03.2020 15:07
гость

вот насмешили так насмешили, юмористы!

5.03.2020 15:10
- гость -

Хотелось бы уточнить, кого из жителей Алтайского края доходы должны увеличиться. Пофамильно, так сказать. Огласите список.

5.03.2020 15:14
- гость -

Да, огласите шорт-лист.

5.03.2020 15:16
- гость -

Опять этот загадочный 2024 год...

5.03.2020 15:16
- гость -

Бюджетников натянут на глобус, остальные в пропасть.

5.03.2020 15:16
- гость -

Дед- борцун, 20 уже борется с бедностью.

5.03.2020 15:18
- гость -

Просто невозможно этот бред читать и слушать, даже бутылка водки не поможет....

5.03.2020 15:18
- гость -

Если все бедные умрут, то останутся одни богатые... Как то так наше правительство ведёт борьбу с бедностью.

5.03.2020 15:21
- гость -

Чует моё сердце, пустым трёпом на сей раз не обойдётся.
Братцы! Спасайся кто может!

5.03.2020 15:34
- гость -

Ну теперь точно камня на камне не оставят.

5.03.2020 15:36
!

ну и получаем что "вливать" бабло будут через стройку, то есть и так полно пустых и не проданных квартир будет ещё больше, пузырь скоро лопнет ))

5.03.2020 15:38
- гость -

А почему не 40000р за 10лет так круче. ихня помощь за нашими ценами не успевает

5.03.2020 15:38
- гость -

Успокойтесь.
Ну, накатило настроение на дядю Вову, с бедностью побороться, с кем не бывает? Это скоро пройдёт.

5.03.2020 15:40
АБОРИГЕН

Катились бы вы Владимир Владимирович куда подальше со своей помощью.

5.03.2020 15:41
- гость -

Забота проявляется у властипредержащих когда что-то от народа необходимо в данном случае за изменения в конституции - ответ НЕТ поправкам. 20 лет слушали верили надеялись в конце то в концов!!! а багатели только дружки Утина.
с 2000 г. в г Барнауле ни одного крупного завода-фабрики построено не было..... Сколько было обанкрочено и распилено???!!! ааа

5.03.2020 15:49
- гость -

Результаты его деятельности - самые плачевные. Сколько же лет нам понадобится для восстановления?!

5.03.2020 15:50
- гость -

5.03.2020 15:41
- гость -

Почему это ? а как же завод "Русская кожа"?

5.03.2020 15:52
многодетный

Так как доходы в среднем ежегодно на 5,5% должны будут вырасти у КАЖДОГО жителя ????? В очередной раз БОЛТОВНЯ впустую. По приколу, и это при ежегодной инфляции в 4-5%. РАСХОДЫ снижайте путем уменьшения налогов для населения, создайте условия для бизнеса как для особой экономической зоны, заморозьте цены на 5 лет на все энергоресурсы, перераспределите доходы между федеральным и региональным бюджетом путем уменьшения отчислений в федеральный бюджет и т.п. Надоело уже слушать бред всякий , ОПТИМИЗИРУЙТЕ бюджет в пользу региона.

5.03.2020 15:54
комета денс

Доходы не за пять лет должны вырасти а немедленно. Ну ничего нужно потерпеть 5 лет, а там уже внесут поправки - что не пять лет а 10 и не на 6.5 увеличить а на 2 или ещё меньше.

5.03.2020 15:57
- гость -

5.03.2020 15:50
- гость - Вы масштабы этого завода знаете? А теперь зайдите и посмотрите архивное видео 86 года Барнаула, сколько заводов и какое количество людей было при производстве, и не только, вы начнете рвать волосы у себя на том самом месте когда осознаете на какое место мы уже опустились.

5.03.2020 16:13
- гость -

1552 Прав.

5.03.2020 16:22
- гость -

НАЛОГИ СНИЗИТЬ для региона надо, чтобы сюда бизнес потянулся.
В некоторых регионах УСН 6% снижен до 1-2-3%. Это во власти местной власти.
Это поддержит мелкий бизнес.

5.03.2020 16:25
- гость -

5.03.2020 16:22
- гость -
Тогда как Романенко и команда покажет свою работу? Ну нет уж ребята, у них отчет.

5.03.2020 16:29
гость

Когда у человека спрашивают о качестве, а он говорит о росте инвестиций, это показатель качества отвечающего.
Качество это прилагательное.
Наверное уровень бедности дальше снижать некуда, надо снижать уровень богатости и зарплаты отвечающего министра.

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