Вкусное 8 Марта: где купить качественные продукты для праздничного стола

Длинные выходные ожидают россиян на Международный женский день. Самое время подумать, чем угощать гостей в эти праздники. Чтобы все было вкусно, важно покупать свежие и качественные продукты в проверенных магазинах и на рынках. Например, фермерские лавки "Город-огород" предлагают огромное количество свежих продуктов от фермеров Алтайского края, проверенных поставщиков и производителей. Здесь есть все, что нужно: мясо, рыба, овощи, фрукты, большой ассортимент сыров, а также кондитерские изделия, сиропы, бальзамы, мед, орехи, травяные чаи и многое другое.

Что где купить

Продукты, подарки, цветы – все можно купить в одном месте. В фермерских лавках "Город-огород" большой выбор свежих кондитерских изделий, которые так любят представительницы слабого пола. Здесь можно купить сладости от кондитерской фабрики "Алтайские зори", а также приобрести вкусные конфеты и подарочные наборы в отделе "Благополучие".

Настоящие продукты азиатской кухни – оригинальные соевые соусы, вкусная лапша, терпкие маринады и удивительные сладости можно купить в отделе "Товары Азии". Все поставляется напрямую из Китая, Таиланда, Кореи.

"Самогошка" – профессиональный магазин по самогоноварению с широким ассортиментом. Здесь вы найдете самогонные аппараты разных комплектаций, спиртовые дрожжи, ингредиенты и сопутствующие товары.

Магазин "Фермер-центр" предлагает только натуральные продукты от проверенных производителей. На полках магазина можно приобрести свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды, крупы, молочные и мясные продукты, вегетарианские полуфабрикаты.

Какое 8 Марта без цветов? В букетной мастерской Trava можно будет купить как букеты, цветочные композиции, так и упаковку для подарка.

Рыбный отдел "Яства Сибири" славится качественной и свежей рыбкой на любой вкус. Компания коптит и вялит рыбу без красителей и добавок, использует только натуральную ольховую стружку. Здесь также можно купить икру и морепродукты.

В отделе "Здоровые продукты" фермерских лавок "Город-огород" можно приобрести сиропы, бальзамы, мед, орехи, травяные чаи. Также в продаже есть зеленая гречка, которая содержит большое количество антиоксидантов, аминокислот, пищевых волокон, клетчатку, витамины для здоровья волос и кожи.

8 марта нельзя проводить на кухне, поэтому кулинария KHUTOR’OK фермерских лавок "Город-огород" приглашает за вкусными готовыми блюдами для всей семьи. Здесь можно купить салаты, холодные и горячие закуски, выпечку, мясные блюда и многое другое. На всю продукцию действует скидка 30%.

Кроме того, в фермерских лавках "Города-огорода" для арендаторов созданы комфортные условия: имеются отдельные холодильные камеры для разных групп продуктов: овощи, фрукты, для солений, для мяса, есть витрины средней (для охлажденных продуктов) и низкой температуры (для заморозки), а также удобная разгрузка товара.

Фермерский рынок "Город-огород"

ТРЦ "Праздничный"

ул. Балтийская, 16, 1 этаж, правое крыло

Тел.: 60-30-58; 8-913-247-50-50