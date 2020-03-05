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Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16"

, ИА "Амител"
Горожанка ждет ребенка от женатого мужчины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Юная жительница Барнаула стала героиней реалити-шоу "Беременна в 16". Программа вышла в эфир накануне, 4 марта, на телеканале "Ю".

Девушку зовут Женя, ее родители развелись, и воспитанием занимались мама с бабушкой. В поисках лучшего местожительства они несколько раз меняли город.

Девочка училась на пятерки и собиралась поступать в вуз, но планы изменились после появления в ее жизни Максима, успешного молодого человека.

Однако вскоре Женя узнала, что беременна. А чуть позже выяснила, что Максим женат, и у него уже есть ребенок, а жена к тому же ждет второго.

Выпуск шоу с участием жительницы Барнаула можно посмотреть здесь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.03.2020 14:56
- гость -

Максимка дырявый педераст. Черт гнилой

5.03.2020 14:57
Я ЛЕГЕНДА

Однако, вскоре Женя узнала, что беременна и выяснила, что Максим женат, и у него уже есть ребенок, а жена к тому же ждёт второго.

5.03.2020 15:01
- гость -

Ну или ребенок не от Максимки...

5.03.2020 15:01
гость

сладкого Максика посадят теперь за совращение малолетки?

5.03.2020 15:03
- гость -

воспитанием занимались мама с бабушкой

как то недовоспитали отличницу...

5.03.2020 15:10
- гость -

я че то не пойму..а зачем это показывать ! это типо хорошо? учитесь у меня?

5.03.2020 15:14
- гость -

5.03.2020 14:56
- гость -
Вас тоже Максимка обрюхатил? А согласитесь он молодец, везде успел.

5.03.2020 15:15
- гость -


5.03.2020 15:14
- гость -
везде успел.


Ничего удивительного. У него велосипед.

5.03.2020 15:16
- гость -

5.03.2020 15:14
- гость
Ты идиот. Максимка жену обманул и безотцовщину наплодил

5.03.2020 15:22
- гость -

А если бы девочку учили материнству и слову божьему, то может быть она так рано не предалась греху и не возжелала бы женатого мужчины.

5.03.2020 15:26
- гость -

14:56
- гость -
Максимка дырявый педераст. Черт гнилой
---
О последней ссылке Сталина, которую он отбывал в Туруханском крае, до сих пор ходят самые разнообразные легенды. Одной из наиболее интересных страниц биографии вождя этого периода является его сожительство с Лидией Перепрыгиной. По некоторым сведениям, Перепрыгина даже родила от ссыльного Джугашвили двоих детей. Несмотря на это обстоятельство, впоследствии бывшие гражданские супруги ни разу не встречались.

К тому моменту будущий лидер страны уже овдовел, поэтому ему ничто не мешало завести новый роман. Вот только в подружки Иосиф выбрал не взрослую женщину, а 14-летнюю Лидию Перепрыгину. Понятно, что отношения между девочкой-подростком и 36-летним мужчиной не могли остаться незамеченными.

5.03.2020 15:28
- гость -

5.03.2020 15:16
- гость - Да у нас большой процент мужчин обманывает своих жен и что? (боюсь предположить что и президент тоже), как и женщины не святые. На счет безотцовщины вопрос спорный, алименты присудят. Не факт что не будет навещать выходным папой. Опять же смотрите процент одиноких мамаш. Что виноваты только мужики?

5.03.2020 15:31
- гость -

А точно мама с бабулей своей кровиночке не захотели семью организовать? Дескать, доча/внуча, ты с ним почпокайся, а потом он на тебе женится и будет у тебя не жизнь, а малина.

5.03.2020 15:33
- гость -


5.03.2020 15:28
- гость
Большинство ваших мужчин бракованный генофонд

5.03.2020 15:35
- гость -

15:33
Вы всегда можете подобрать себе элитного Ахмета на курортах Турции.

5.03.2020 15:37
- гость -

15:31
Дескать, доча/внуча, ты с ним почпокайся, а потом он
--
Возможно, ведь он лендлорд как никак. Три младенца на квартиры сидельца.

5.03.2020 15:41
- гость -

5.03.2020 15:33
- гость - Что, неужели и к вам Максимка на велосипеде успел заехать? Тогда и у вас есть возможность заработать на передачах, хайпнуть пока горячо. Бегом к Малахову, там точно платят Фрейля довольная осталась.

5.03.2020 15:44
- гость -

Лучше уж ахмет чем с пузом как беременный, не просыхающий от водки, таскающийся по шалашам русский сибиряк

5.03.2020 16:01
- гость -

5.03.2020 15:44
- гость -

Только вот самому Ахмету такие маргариновые сибирские тетки нафиг не нужны, дыа?

5.03.2020 16:02
- гость -

ну че такого? за первого 400 тыщь, затем сразу второго 500 тыщь
плюс деньги за программу
все там просчитано давно

5.03.2020 16:07
- гость -

Лучше уж ахмет чем с неопрятная, рыхлая, не просыхающая от водки сибирская шалава

5.03.2020 16:15
- гость -

16:07
Сибирская Принцесса, езжайте в Турцию, там вас поселят во дворце со множеством комнат. И в свете нынешних событий, вы познаете множество Ахметов и Озгюров, да жирок маргариновый растрясёте.

5.03.2020 17:51
Евген

Народ, о чем пишите? Не ужели нет о чем стоящем писать? Всем показывать о обыкновенной распущенности. Позорники!

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