Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16"

Юная жительница Барнаула стала героиней реалити-шоу "Беременна в 16". Программа вышла в эфир накануне, 4 марта, на телеканале "Ю".

Девушку зовут Женя, ее родители развелись, и воспитанием занимались мама с бабушкой. В поисках лучшего местожительства они несколько раз меняли город.

Девочка училась на пятерки и собиралась поступать в вуз, но планы изменились после появления в ее жизни Максима, успешного молодого человека.

Однако вскоре Женя узнала, что беременна. А чуть позже выяснила, что Максим женат, и у него уже есть ребенок, а жена к тому же ждет второго.

Выпуск шоу с участием жительницы Барнаула можно посмотреть здесь.