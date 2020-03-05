Девушка из Барнаула стала героиней телевизионного шоу "Беременна в 16"

Юная жительница Барнаула стала героиней реалити-шоу "Беременна в 16". Программа вышла в эфир накануне, 4 марта, на телеканале "Ю".
Девушку зовут Женя, ее родители развелись, и воспитанием занимались мама с бабушкой. В поисках лучшего местожительства они несколько раз меняли город.
Девочка училась на пятерки и собиралась поступать в вуз, но планы изменились после появления в ее жизни Максима, успешного молодого человека.
Однако вскоре Женя узнала, что беременна. А чуть позже выяснила, что Максим женат, и у него уже есть ребенок, а жена к тому же ждет второго.
Выпуск шоу с участием жительницы Барнаула можно посмотреть здесь.
Комментарии
Максимка дырявый педераст. Черт гнилой
Однако, вскоре Женя узнала, что беременна и выяснила, что Максим женат, и у него уже есть ребенок, а жена к тому же ждёт второго.
Ну или ребенок не от Максимки...
сладкого Максика посадят теперь за совращение малолетки?
воспитанием занимались мама с бабушкой
как то недовоспитали отличницу...
я че то не пойму..а зачем это показывать ! это типо хорошо? учитесь у меня?
5.03.2020 14:56
- гость -
Вас тоже Максимка обрюхатил? А согласитесь он молодец, везде успел.
5.03.2020 15:14
- гость -
везде успел.
Ничего удивительного. У него велосипед.
5.03.2020 15:14
- гость
Ты идиот. Максимка жену обманул и безотцовщину наплодил
А если бы девочку учили материнству и слову божьему, то может быть она так рано не предалась греху и не возжелала бы женатого мужчины.
14:56
- гость -
Максимка дырявый педераст. Черт гнилой
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О последней ссылке Сталина, которую он отбывал в Туруханском крае, до сих пор ходят самые разнообразные легенды. Одной из наиболее интересных страниц биографии вождя этого периода является его сожительство с Лидией Перепрыгиной. По некоторым сведениям, Перепрыгина даже родила от ссыльного Джугашвили двоих детей. Несмотря на это обстоятельство, впоследствии бывшие гражданские супруги ни разу не встречались.
К тому моменту будущий лидер страны уже овдовел, поэтому ему ничто не мешало завести новый роман. Вот только в подружки Иосиф выбрал не взрослую женщину, а 14-летнюю Лидию Перепрыгину. Понятно, что отношения между девочкой-подростком и 36-летним мужчиной не могли остаться незамеченными.
5.03.2020 15:16
- гость - Да у нас большой процент мужчин обманывает своих жен и что? (боюсь предположить что и президент тоже), как и женщины не святые. На счет безотцовщины вопрос спорный, алименты присудят. Не факт что не будет навещать выходным папой. Опять же смотрите процент одиноких мамаш. Что виноваты только мужики?
А точно мама с бабулей своей кровиночке не захотели семью организовать? Дескать, доча/внуча, ты с ним почпокайся, а потом он на тебе женится и будет у тебя не жизнь, а малина.
5.03.2020 15:28
- гость
Большинство ваших мужчин бракованный генофонд
15:33
Вы всегда можете подобрать себе элитного Ахмета на курортах Турции.
15:31
Дескать, доча/внуча, ты с ним почпокайся, а потом он
--
Возможно, ведь он лендлорд как никак. Три младенца на квартиры сидельца.
5.03.2020 15:33
- гость - Что, неужели и к вам Максимка на велосипеде успел заехать? Тогда и у вас есть возможность заработать на передачах, хайпнуть пока горячо. Бегом к Малахову, там точно платят Фрейля довольная осталась.
Лучше уж ахмет чем с пузом как беременный, не просыхающий от водки, таскающийся по шалашам русский сибиряк
5.03.2020 15:44
- гость -
Только вот самому Ахмету такие маргариновые сибирские тетки нафиг не нужны, дыа?
ну че такого? за первого 400 тыщь, затем сразу второго 500 тыщь
плюс деньги за программу
все там просчитано давно
Лучше уж ахмет чем с неопрятная, рыхлая, не просыхающая от водки сибирская шалава
16:07
Сибирская Принцесса, езжайте в Турцию, там вас поселят во дворце со множеством комнат. И в свете нынешних событий, вы познаете множество Ахметов и Озгюров, да жирок маргариновый растрясёте.
Народ, о чем пишите? Не ужели нет о чем стоящем писать? Всем показывать о обыкновенной распущенности. Позорники!