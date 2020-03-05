В Японии не станут переносить Олимпийские игры из-за коронавируса

В Японии заявили о недопустимости отмены или переноса Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса, сообщила в эфире радиостанции KFGO японский министр, ответственный за проведение мероприятия, Сэйко Хасимото.

"Отмена или отсрочка Олимпийских игр неприемлема. Мы должны создать атмосферу, при которой спортсмены смогли бы сосредоточиться на тренировках", – сказала Хасимото.

Она также отметила, что организаторы и Международный олимпийский комитет продолжат сотрудничество.

Как уже писал аmic.ru, ранее Хасимото намекнула, что Олимпийские игры могут перенести на конец года. Тогда же из-за угрозы распространения инфекции власти отменили тестовые мероприятия соревнований.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.