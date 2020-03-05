Теперь не только старики. Жители Алтая стали чаще попадаться на уловки мошенников

В Алтайском крае продолжает расти число случаев, когда мошенники воруют деньги с банковских карт. В январе 2020 года полицейские зафиксировали 255 таких преступлений. Это на 11% больше, чем в январе 2019-го. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Прохоров. Он подчеркнул, что по итогам 2019 года количество случаев мошенничества увеличилось на 60,9% – с 2519 до 4053.

По словам Прохорова, рост связан не только с активностью мошенников, но и с работой полицейских: в крае стали выявлять больше таких случаев. По решению Коллегии МВД краевое спецподразделение по подобным преступлениям увеличили на шесть человек.

Также в 2019 году удвоилось количество уголовных дел по факту кибермошенничества, которые направили в суд, – с 360 до 704. Раскрываемость тоже выросла, но лишь на 2,7% и составляет всего 18,7%.

Развеял полицейский и миф, что жертвами мошенников становятся в основном пенсионеры.

"На уловки попадаются люди всех возрастов. Мы не делим их ни на какие сегменты. Для каждой категории у преступников есть свои уловки. Пенсионеров обманывают "продавцы БАДов", а молодые люди становятся жертвами мошенников при покупках в интернете", – объяснил Прохоров.

Около 95% всех подобных преступлений совершается из других регионов. Для их раскрытия в 2019 году сотрудники спецподразделения 54 раза выезжали в служебные командировки, чтобы задержать злоумышленников. 153 уголовных дела направили в суд.

Всего в 2019 году мошенники украли у россиян 6,5 млрд рублей, уточнил главный эксперт барнаульского отделения Банка России Михаил Метелев. По его словам, банки возместили жертвам 935 млн рублей, то есть лишь каждый седьмой рубль. Средняя сумма кражи по стране составляет около 10 тысяч рублей.

Напомним, недавно врио начальника полиции Барнаула Александр Майдоров рассказал, почему таких преступников очень трудно поймать. Искать злоумышленников правоохранителям приходится в Подмосковье, Челябинске и Самаре.